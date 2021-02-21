ABD’de Uçağın Motoru Alev Aldı, Parçalar Evlerin Üzerine Düştü!

ABD’nin Colorado eyaletinde Denver Havalimanı’ndan Honolulu’ya varmak için havalanan bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra arızalandı. 241 yolcu taşıyan Boeing 777 tipi uçaktaki motor arızası, kısa süre içinde bir küçük çaplı yangına dönüştü. Motordaki yangın uçaktaki yolcular tarafından kaydedilirken, uçakta herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı.

Uçaktan kopan parçalar evlerin üstüne düştü

Medyada yankı bulan olayla ilgili olarak, uçaktan düşen motor parçalarının, havalimanına 50 kilometre mesafede evlere düştüğü bildirildi. Şans eseri uçağın parçaları, kimsenin olmadığı ev bahçelerine ve arazilere düştü.

Bununla birlikte Federal Havacılık Dairesi FAA, sağ motoru arızalanan uçağın havalimanına sorunsuz bir şekilde döndüğünü bildirdi. FAA yaşanan olayla ilgili soruşturma yapılacağını açıkladı.