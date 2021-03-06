ABD’de Ölü Sayısı 520 Bini Aştı! Virüs Can Almaya Devam Ediyor

Edinilen son bilgilere göre ABD’de kovid- 19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 520 bini geçti. Son 24 saat içerisinde yapılan denetimlere göre düne göre vefat sayısının 1928 artarak 520 bin 387’ye çıktığı bilgisi öğrenildi. Korona virüs sebebi ile artan vefat sayısı yüksek rakamlara ulaşırken ABD, çok sayıda vatandaşını kaybetti. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Johns Hopkins Üniversitesi, korona virüs ile ilgili olan verileri derledi ve yeni sonuçları kamuoyuna açıkladı. Üniversite kayıtlarına göre ülke içerisinde virüslü olduğu tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 67 bin 265 kişi arttı. Ülke içerisinde korona virüs sebebi ile vefat sayısının 28 milyon bin 292 kişiye ulaştığı açıklandı. Ülke genelinde virüs sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı katlanarak artarken, son 24 saat verileri ölü sayısının 520 bine ulaştığını gözler önüne serdi. Tüm dünyada etkisini sert bir şekilde göstermeye devam eden salgın sebebi ile hayatını kaybeden kişi sayısının 1928 kişi arttığı öğrenildi. Johns Hopkins Üniversitesi’nin yapmış olduğu çalışma sonucunda vefat sayısının 1928 artması ile son 24 saat içerisinde ülke genelinde açıklanan vefat sayısının 520 bini geçtiği öğrenildi.

Ülke genelinde yapılan denetlemeler sırasında Kaliforniya eyaletinin en fazla vaka ve vefat sayısına sahip olduğu öğrenildi. 3 milyon 587 bini aşkın vaka sayısı ile en riskli bölge ilan edilen Kaliforniya, ülke sıralamasında en tehlikeli yer olarak ifade edildi. ABD’de ilk sırayı Kaliforniya alırken, Teksas ve Florida’da sırası ile en riskli ikinci ve üçüncü bölge olarak ifade edildi. 2. sırada yer alan Teksas’ta ise 1 milyon 930 vaka olduğu bildirildi.

53 bin 466 can kaybı ile Kaliforniya, ülke genelinde ilk sırayı alırken New York’ta ise 48 bin 49 vaka olduğu açıklandı. Açıklanan sonuçlar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri, dünyada en fazla vakaya sahip ülke olduğu ifade edildi. Ardından Hindistan ise 11 milyon 173 binden fazla vaka sayısı ile 2. sırayı aldı. Brezilya ise 10 milyon 793 bini aşkın vaka sayısıyla Hindistan’ın arkasında adını yazdırdı.