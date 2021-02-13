ABD’de Bir Köpeğe 5 Milyon Dolarlık Miras Kaldı!

ABD’de yaşanan bir olay gündeme damgasını vurdu. 2020’nin son günlerinde hayatını kaybeden ünlü iş adamı Bill Doris, vasiyetinde köpeği Lulu’ya 5 milyon dolar bıraktığını açıkladı. Vasiyette, mirasın Lulu’nun bakımı için harcanmasını ve bu amaçla köpek bakıcısı Martha Burton’a her ay uygun ölçüde ödeme yapılmasını istedi. Lulu’nun bakıcısı olan Burton, köpeğe bakarken 5 milyon doları harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu deneyeceğini söyledi.

2007’de ölen bir iş insanı da köpeğine 12 milyon dolar bırakmıştı

Ünlü aktris Lauren Bacall da, köpeğine 10 bin dolar bıraktı