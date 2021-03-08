ABD, Yunanistan'ı silaha boğuyor!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Yunanistan'a göndermesi beklenen olası silahların ayrıntıları belli oldu. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Yunanistan'a göndermeyi düşündüğü silahlar şöyle:

- 50 tane OH-58D saldırı helikopteri,

- 9 tane AH-64D Apache saldırı helikopteri,

- 60 tane MLRS paletli roketatar,

- 350 tane M-2A2 zırhlı personel taşıyıcı paletli tank,

- Μ-198/M-119 kısa menzilli top,

- 120 tane M-109A5 paletli Obüs tipi tank,

- MRAP zırhlı personel taşıyıcı araç,

- HEMTT mühimmat taşıyıcı araç.

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Yunanistan'a göndermesi beklenen silahların ne zaman teslim edileceği henüz kesinlik kazanmadı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) gerçekleştireceği ziyaretin ardından teslimat tarihinin belli olacağı belirtildi.

Daha önce de yardımda bulunmuşlardı

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Atina Büyükelçiliği'nin Savunma İş Birliği Ofisi tarafından Yunanistan ordusuna askerî yardımda bulunulmuştu. Yunanistan ordusuna yapılan askerî yardımın değeri 9 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Hareketlilik var

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Yunanistan Batı Trakya Tatbikatı gerçekleştirecek. Binlerce askerin katılım göstereceği tatbikatın 1,5 ay boyunca devam edeceği öğrenildi. Söz konusu tatbikattan önce Dedeağaç bölgesinde hareketliliğin artış gösterdiği fark edildi.

Bölgeye asker yığıyorlar

Batı Trakya Tatbikatı'nda 150 saldırı helikopterine yer verileceği ifade edildi. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından Dedeağaç bölgesine askerlerin ve askerî araçların yığıldığı kaydedildi.

İkinci kez yenilendi

Yunanistan ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri), 3 sene içerisinde savunma alanında iş birliği anlaşmasını ikinci defa yeniledi. 1990 senesinde ilk defa imzalanan anlaşma, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 5 Ekim 2019 tarihinde imza attığı bir protokol ile yenilenmişti. Söz konusu anlaşma ile ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Yunanistan'da bulunan tüm askerî tesisleri kullanmasının önü açılmıştı. Girit'te bulunan Suda Üssü'nün genişletilmesine yönelik karar alınmıştı. Alexandroupoli Üssü, Larissa Üssü ve Stefanovicio Üssü'nün altyapısının ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) sağlanması kararlaştırılmıştı. Öte yandan, Dedeağaç bölgesinde deniz üssü kurulmasına yönelik karar verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 14:21