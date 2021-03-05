ABD, YPG işgali altındaki bölgeye Avenger yerleştirecek!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) yönetimi, Irak'a yönelik saldırıların arkasına sığınarak Suriye ile Irak'taki mevcut işgalini sağlamlaştırıyor. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) medyası, Savunma Bakanlığı tarafından Suriye ile Irak'a hava savunma sistemi yerleştirileceğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Irak'ta bulunan askerlerin güvenliğini sağlamak üzere hava savunma sistemi olan Avenger'ı yerleştirecek. ABD (Amerika Birleşik Devletleri), söz konusu hava savunma sistemini hem Irak'a hem de Suriye'de yer alan ve YPG/PKK terör örgütünün işgali altında bulunan Deyrizor'a yerleştirecek. Hava savunma sistemi Avenger, SİHA'lara (silahlı insansız hava araçları) ve İHA'lara (insansız hava araçları) karşı koruma sağlıyor.

Patriot'ları yerleştirmişlerdi

Irak'ta Amerikan güçlerinin yer aldığı üslerde 2020 senesinin başlarında hava savunma sistemlerinin mevcut olmadığı ifade edildi. Fakat, İran tarafından söz konusu üslerin hedef alınması üzerine C-RAM sistemlerine ilaveten Patriot hava savunma sistemlerinin yerleştirildiği kaydedildi.

Drone'lar ciddi bir tehlike

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Merkez Komutanı McKenzie, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) güçleri için drone'ların ciddi bir tehlike yarattığını söyledi. McKenzie, büyük ve pahalı drone'ları kastetmediğini belirterek, en fazla 1.000 dolara mağazalardan alınabilen ufak drone'lardan bahsettiğini ifade etti.

Avenger, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından üretilen kısa menzilli bir hava savunma sistemi olarak biliniyor. Söz konusu hava savunma sistemi, helikopter, alçaktan uçan kanatlı uçak, İHA (insansız hava araçları) ve kruz füzelerine karşı yer hedeflerinin korunmasını sağlıyor. Hava savunma sistemi olan Avenger, 11 Eylül 2011'de düzenlenen saldırının ardından ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanlığını savunmak üzere kullanılmıştı. Söz konusu hava savunma sisteminde kullanılan Stinger füzesi, 3-4 km. irtifaya ve 5 km. menzile kadar hedefleri önleyebilme kapasitesine sahip.

Deyrizor'da hava üssü kuruluyor

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), son dönemde Irak'tan Suriye'ye çok sayıda mühimmat ve silah götürülmesini sağladı.

Söz konusu ülke, Deyrizor'un doğusunda yer alan ve petrol bölgesi olan El Ömer'e hava üssü kurmak amacıyla 2020 senesinin Kasım ayında harekete geçmişti. Hava üssü kurulmasına yönelik çalışmaların bitmek üzere olduğu öğrenildi. Hava üssünde yer alan piste savaş uçaklarının da inebileceği kaydedildi. Söz konusu pistin genel olarak İHA'lar (insansız hava araçları) tarafından kullanılacağı ifade edildi.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından getirilen hava savunma sistemlerinin de söz konusu bölgeyi koruma amaçlı kullanılacağı aktarıldı. YPG/PKK işgali altında bulunan alanlara son dönemde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından taşınan araç ve silahlarla beraber 8 askerî birliğin de geldiği bildirildi.