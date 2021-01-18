ABD'ye Büyük Göç Hareketi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş olan başkanı Joe Biden’ın mevcut olan göçmen politikaları değiştireceğini söylemesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere Guatemala sınırını geçen ve sayısı binlerce olan Honduraslı göçmen Meksika'ya doğru ilerliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilen başkanın, eski başkan Donald Trump'ın göçmen politikalarını değiştireceğine açıklamasından sonra Orta Amerika ülkesinden Amerika'ya doğru göç hareketliliği başladı.

Daha iyi bir iş ve daha iyi bir hayat için yola çıkan binlerce kişi sınırda müdahale olmasına rağmen 7 bin kişiden fazla olan honduraslı Meksika'ya doğru yola koyuldu. Göçmenlerin hedefi ise yeni seçilmiş başkanı göreve başlamasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlarını kendilerini açılmasına istiyorlar.

Açıklanan verilere göre 7 ile 8 bin göçmenin Guatemala sınırına geçti söyleniliyor göçmenler hakkında tam net bir bilgi olmasa da, göçmenler askerler ile karşı karşıya gelmemek için kendi aralarında gruplara ayrıldılar.

Guatemalalı göçmenlik yetkilileri, sayısı 7 ile 8 bin arasında değişen ve göçmen kalabalığının Meksika'nın güneyinde bulunan Tecun Uman’a doğru gittiklerini iletti.

Bu bilgiyi alan Meksika, göçmenlerin gitgide sınıra daha da yaklaşması üzerine Amerika Birleşik Devletleri ile olan mevcut anlaşma çerçevesinde hazırlıklara başlayarak göçmenlerin yasadışı olarak girişine izin vermeyeceğini açıkladı. Tabasco ve Chiapas sınır eyaletlerinde sayısı 500'e varan göçmenlik memuru alanda görevlendirildi.

20 Ocak 2021 tarihinde göreve başlaması planlanan seçilmiş başkan Joe Biden, görevine başlar başlamaz yeni bir göçmen yasası sunacağını açıklamıştı .

ABD basını ise bu açıklamanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri2nde yaşayan yasadışı göçmenler için ‘’ vatandaşlığa giden yol’’ şeklinde bir haber yazmıştı, yazılan bu habere göre geçmişte sunulan af önerilerinin aksine seçilmiş başkan Biden’ın sınır uygulamalarına ilişkin daha yumuşak maddeler sunacağı söyleniliyor. Biden'ın, Trump'ın bu konudaki sert politikalarına ise son vereceği konuşuluyor.