ABD: Türkiye'ye Patriot'lar için birçok kez fırsat verdik, S-400'lerden vazgeçsin!

Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki S-400 gerilimi hala çözülemedi. Konuya ilişkin son açıklama ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby'den geldi. Kirby, Türkiye'nin uzun süredir kıymetli bir NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki olduğuna dikkat çekerek, Rus yapımı S-400'lerin alınmasının NATO'ya (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) yönelik bağlılığa aykırı olduğunu ifade etti.

"Vazgeçsin"

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin pozisyonunun değişmediğini aktaran Kirby, Rus yapımı S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlattı. Kirby, Türkiye'nin Rus yapımı S-400'lerden artık vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

"Birçok kez fırsat verdik"

Türkiye'ye Patriot'lar için 10 senedir birçok kez fırsat verdiklerini ileri süren Kirby, Türkiye'nin buna rağmen Rusya'dan S-400'leri satın almayı tercih ettiğini ifade etti.

Biden yönetiminde S-400'ler sorun olacak!

Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki S-400 gerilimi Biden yönetiminde de sorun olacak. Biden, Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ilişkilerde en büyük sorunlardan birinin Rus yapımı S-400'ler olacağını dile getiriyor. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Blinken tarafından Türkiye hakkında yapılan açıklamalar da bunu net bir şekilde göstermiş oldu.

Blinken, Türkiye için "sözde stratejik ortak" ifadesini kullanmıştı. Türkiye'nin müttefik gibi hareket etmediğini iddia eden Blinken, Türkiye'nin Rusya ile aynı çizgide bulunduğunu söylemişti. Blinken, Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri konuşlandırmasının büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, Trump yönetimi tarafından duyurulan son yaptırımların sonuçlarına göre daha fazla yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına yönelik karar alınacağını dile getirmişti. Böylece Biden döneminde de yaptırım kartının gösterileceği anlaşılmış oldu.

Türkiye'ye hangi yaptırımlar uygulanmıştı?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından Türkiye'ye S-400 nedeniyle uygulanan yaptırımlar şöyle olmuştu:



- SSB'ye (Savunma Sanayi Başkanlığı) teknoloji transferi ile mal transferi konusunda ihracat lisansı verilmesi yasaklanmıştı.

- SSB'ye (Savunma Sanayi Başkanlığı) ABD (Amerika Birleşik Devletleri) mali kurumları tarafından 12 ay içerisinde 10 milyon dolardan fazla kredi verilmesi yasaklanmıştı.

- İhracat alanında SSB'ye (Savunma Sanayi Başkanlığı) ABD (Amerika Birleşik Devletleri) İhracat-İthalat Bankası desteğine yasak getirilmişti.

- ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) SSB'ye (Savunma Sanayi Başkanlığı) fayda getirecek kredilere karşı çıkması zorunlu olmuştu.

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile söz konusu kurumda Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'e yönelik vize yasağı kararı alınmıştı. Söz konusu isimlerin ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.

Dışişleri'nden tepki gelmişti

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rus yapımı S-400'lerin NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) açısından zafiyet oluşturacağına ilişkin iddiaların teknik bir gerekçeye sahip olmadığını ifade etmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'yi Rus yapımı S-400'leri satın almaya iten şartların bilindiği ve Trump'ın da bu konuda pek çok kez Türkiye'ye hak verdiği belirtilmişti. Açıklamada, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) tek taraflı yaptırımlar uygulamasının mantıklı bir tarafının olmadığı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 13:15