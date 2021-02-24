ABD: Türkiye'nin F-35 için S-400'den vazgeçmesi gerekiyor!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), bilindiği üzere Türkiye'ye Patriot sistemlerini satmamıştı. Bunun üzerine Türkiye de Rus yapımı S-400'leri almıştı. Güvenliğini sağlamayı hedefleyen Türkiye'nin bu hamlesi, ABD'yi (Amerika Birleşik Devletleri) ciddi derecede rahatsız etti. Söz konusu ülke, Türkiye'ye tehditler yağdırmaya başladı. Fakat tehditlere aldırış edilmesi ve Türkiye'ye gelen S-400 hava savunma sistemlerine yönelik çeşitli testler uygulandı.

"S400'leri bıraksınlar"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) hala Türkiye'ye tehditler savurmaya devam ediyor. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Rus yapımı S-400'lerden aldığı için Türkiye'nin F-35 programının dışında bırakıldığını anımsattı.

Kirby, Türkiye'ye Rus yapımı S-400'lerin teslimatını sürdürmemesi ve söz konusu hava savunma sisteminden vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

Trump kabul etmişti!

Eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Trump, Türkiye'ye Obama döneminde Patriot'ların satılmadığını, bu nedenle Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri almak zorunda kaldığını kabul etmişti. Trump, dostluk ilişkileri kurulan Türkiye'ye karşı adaletli bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirterek, Rus yapımı S-400'ler için değişik çözümler getirilebileceğini söylemişti.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Türkiye arasındaki S-400 gerginliği görüldüğü üzere Biden döneminde de sorun olmaya devam ediyor. Biden, iki ülke arasındaki en ciddi sorunlardan birinin S-400'ler olacağına dikkat çekiyor. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Blinken, söz konusu gerginliğin Biden döneminde de süreceğini belli etmişti.

Türkiye için "sözde stratejik ortak" ifadesini kullanan Blinken, Türkiye'nin asla müttefik gibi davranmadığını ileri sürmüştü. Blinken, Türkiye ile Rusya'nın aynı çizgide yer aldığını belirterek, Türkiye tarafından S-400'lerin konuşlandırılmasının ciddi bir problem yarattığını ifade etmişti. Trump döneminde açıklanan son yaptırımların neticelerine bakılacağını kaydeden Blinken, buna göre daha fazla yaptırım getirilip getirilmeyeceğine karar verileceğini söylemişti.

Türkiye'ye S-400 nedeniyle hangi yaptırımlar getirilmişti?

Rus yapımı S-400'ler nedeniyle SSB'ye (Savunma Sanayi Başkanlığı) mal transferi ile teknoloji transferi hususunda ihracat lisansı verilmesine yasak getirilmişti. Amerikan mali kurumları tarafından SSB'ye (Savunma Sanayi Başkanlığı) bir yıl içerisinde 10 milyar doları aşacak şekilde kredi verilmesine yasak getirilmişti. SSB'ye (Savunma Sanayi Başkanlığı) yönelik İhracat-İthalat Bankası desteğine son verilmişti. SSB'ye (Savunma Sanayi Başkanlığı) yararlı olacak bütün kredilere karşı durumları mecburi olmuştu. Öte yandan, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'e yönelik vize yasağı getirilmiş, bu kişilerin ABD'deki (Amerika Birleşik Devletleri) mal varlıklarının dondurulacağı ifade edilmişti.

Türkiye'den tepki gelmişti

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi S-400'leri almaya iten koşulların ortada olduğunu ve Trump tarafından bunun kabul edildiğini bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, S-400'lerin NATO için zafiyet yaratacağına dair söylemlerin teknik bir gerekçesinin bulunmadığı ve tek taraflı yaptırımların hiçbir şekilde mantıklı olmadığı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 16:13