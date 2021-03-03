ABD: Türkiye ile devam edeceğiz!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın bilgilendirme toplantısında Suriye'nin İdlib kentindeki son durum ile Suriye bağlamında ABD-Türkiye ilişkileri hakkında gelen bir soruyu cevapladı.

"İdlib kentindeki sivillere karşı muhtemel katliamı engelleyen tek ülkenin Türkiye olduğu" yönünde yapılan haberlere atıfta bulunan bir muhabir, bu hatırlatma üzerinden, "İdlib kentindeki siviller konusunda Türkiye ve ABD arasında iş birliği olup olmama ihtimali" sorusunu Ned Price'e yöneltti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile ortak çıkarları olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye ile bilhassa Suriye konusunda ortak çıkarların da olduğunu, Türkiye ile ABD'nin Suriye'deki ortak çıkarlarının gerçekleşebilmesi için yapıcı bir biçimde çalışmayı sürdürecekleri bilgisini verdi.

Ned Price, önceki gün yaptıkları yaptıkları açıklamaya da atıfta bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib kentinde geçtiğimiz sene şehit olan 33 Türk askerini anan bir açıklama yapmıştı.