ABD teröre karşı durmaya karar verdi: Türk şehitleri anıyoruz!

Suriye'nin İdlib şehrinde 27 Şubat 2020'de rejim güçleri tarafından TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) unsurlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirilmişti. Söz konusu hain saldırı sonucu 33 kahraman Türk askeri şehit olmuştu.

Gara'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için "doğruysa" ifadesini kullanan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Price, İdlib'de rejim güçleri tarafından şehit edilen Türk askerlerini anmaya karar verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Price, İdlib'de bir seneden uzun bir zaman önce sivilleri hem Beşşar Esed rejiminden hem de ona destek veren Ruslar ve İranlıların acımasızlığından koruyan 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Price, söz konusu Türk askerlerinin fedakârlığını andıklarını ve onurlandırdıklarını belirterek, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki Türkiye'yi bu konuda yalnız bırakmadıklarını aktardı.

Ne olmuştu?

Suriye'nin İdlib şehrinde 27 Şubat 2020'de rejim güçleri tarafından TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 Türk askeri şehit olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk askerlerinin orada bulunmaması gerektiğini belirterek, söz konusu askerlerin İdlib'deki varlığına ilişkin Türkiye tarafından kendilerine bir bilgi verilmediğini ifade etmişti.

Söz konusu açıklamada, Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus savaş uçakları tarafından hava saldırısı gerçekleştirilmediği belirtilmişti. İdlib'e yönelik hava saldırısında Suriyeli militanların arasında yer alan Türk askerlerinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, rejimin ateşkes uygulaması Rusya tarafından çaba harcandığı aktarılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'nın sahada bulunan yetkilileriyle koordinasyon halinde olunmasına rağmen bu saldırının düzenlendiğini belirterek, ilk atışın ardından uyarıda bulunulmasına rağmen bir saldırının daha düzenlendiğini ve söz konusu saldırıda ambulansların bile hedef alındığını dile getirmişti.

Gara açıklaması eleştirilere neden olmuştu

Gara bölgesinde 13 vatandaş PKK'lı teröristler tarafından alçakça şehit edilmiş, Price bu konuda eleştirilere neden olan bir açıklama yapmıştı. Price, "Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan bölgesinde yaşamını yitirmesinden üzüntü duyulduğunu" ifade etmişti. NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki Türkiye'nin yanında olunduğunu aktaran Price, son çatışmalarda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletmişti.

Price, sivillerin PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiğine ilişkin haberler "doğruysa" söz konusu eylemi en güçlü biçimde kınadıklarını dile getirmişti. "Doğruysa" ifadesi Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) terör örgütü PKK/YPG'nin arkasında olduğunu söylemişti.