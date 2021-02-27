ABD, Suriye'yi SİHA üssüne çeviriyor!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Biden yönetiminde Suriye'deki askerî varlığını artırmaya devam ediyor. Söz konusu ülke, Irak'tan Suriye'ye son bir ay içerisinde çok sayıda mühimmat ve silah götürdü.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), şu anda bölgeyi SİHA (silahlı insansız hava aracı) üssüne dönüştürmeye çalışıyor. Söz konusu ülke, 2020 senesinin Kasım ayında Deyrizor şehrinin doğusunda yer alan El Ömer bölgesine hava üssü kurmak için harekete geçmişti. Hava üssüne yönelik çalışmalarda sona gelindiği öğrenildi.

Savaş uçakları da inebilecek

Alınan bilgiye göre, hava üssünde bulunan pistin inşasının sona erdi. Söz konusu piste savaş uçaklarının da inebileceği öğrenildi. İnşası sona eren pistin SİHA (silahlı insansız hava aracı) için kullanılacağı kaydedildi.

8 askerî birlik daha gönderildi

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından bölgeye gönderilen hava savunma sistemlerinin de söz konusu bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacağı ifade edildi. PKK/PYD terör örgütünün işgali altında bulunan bölgelere gönderilen mühimmat ve silahlarla beraber 8 askerî birliğin daha gönderildiği bildirildi.

Hava saldırısı düzenlendi

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusu tarafından Suriye'de İran destekli gruplara ait olan bir hedefe yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi. Söz konusu saldırının talimatını Biden'ın verdiği öğrenildi.

3 kamyon infilak ettirildi

Suriye kaynaklarına göre, söz konusu hava saldırısında İran destekli gruplara ait sınır kontrol merkezi vuruldu. Öte yandan, silah yüklü olduğu tespit edilen 3 tane kamyon da infilak ettirildi. Söz konusu kaynaklara göre, hava saldırısı sonucu en az 17 milis öldü.

"Tehditlere yanıt olarak düzenlendi"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Biden tarafından verilen talimat üzerine ordunun Suriye'nin doğusunda İran destekli grupların kullandığı altyapıya yönelik hava saldırısı düzenlediğini dile getirdi. Kirby, Irak'ta bulunan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerleri ile diğer koalisyon güçlerinin hedef alındığı saldırılara ve söz konusu askerlere yapılan tehditlere yanıt olarak hava saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.

"9 bina ortadan kaldırıldı"

İran destekli gruplara ait 9 binanın tümüyle ortadan kaldırıldığını ifade eden Kirby, 2 binanın da işlevsiz hale geldiğini dile getirdi. Kirby, hava saldırısının Suriye ve Irak'ta gerilimin artmaması amacıyla orantılı olarak düzenlendiğini belirtti.

Biden: Cezasız kalmaz!

Biden ise söz konusu hava saldırısıyla İran'a yaptıklarının cezasız kalmayacağına yönelik bir mesaj vermeyi hedeflediklerini söyledi. İran, hatırlanacağı üzere Victoria Askerî Üssü'ne yakın olan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na Ocak ayında 3 füzeyle saldırmıştı. Yaralanan ya da ölenin olmadığı saldırıda, füzelerin 2'si Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarına düşmüş, birisi de El-Cihad Mahallesi'nde yer alan bir konuta düşerek hasara yol açmıştı. Erbil şehrinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerî üssünün de yer aldığı havalimanına geçen hafta 14 füzeyle saldırılmıştı. Bir sivil müteahhitin öldüğü saldırı, bir Amerikan askeri ile 5 sözleşmeli personelin yaralanmasına yol açmıştı.