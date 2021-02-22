ABD Soğuklara Teslim: Can Kaybı Sayısı 70’i Geçti!

Hastaneye başvurularda rekor

ABD’de yaşanan şiddetli kar yağışının enerji sistemlerinin çalışmamasına neden olması, Teksas eyaletinde hayatı adeta felç etti. ABD’de soğuklar nedeniyle 70’ten fazla ölüm yaşanırken, bu ölümlerin 40’tan fazlası ise Teksas’ta oldu. ABD’li yetkililer, aşırı soğukların ülkede birçok dramatik ölüme neden olduğunu, bazı yaşlı vatandaşların cesetlerinin sokaklarda bulunduğunu ifade ediyor. Son olarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki bir çocuğun, karavanda ailesiyle yaşadığı ifade edildi.

Teksas’ta hastanalerde çalışan görevliler, aşırı soğuklar nedeniyle hastaneye başvuranların sayısındaki artışa işaret ederek, “Kontrolsüz bir şekilde titreyecek kadar uzun süredir üşümüş olan insanlar vardı, bilinç seviyeleri azalmış olabilir, bu da uzun bir süre hipotermi olanlarda yaşanıyor. Tedavi edilmediği takdirde hipotermi beyni etkilemeye başlayarak hareket etmeyi zorlaştırır” dedi.