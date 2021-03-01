ABD'nin "Kaşıkçı" raporunda skandal!

CNN'in dikkatini çeken olayda DNI, 26 Şubat 2021 Cuma günü web sayfasına koyduğu 4 sayfadan oluşan raporu henüz 24 saat dolmadan aynı günün gecesi kaldırdı ve kısa süre sonra yenisi yayınladı.

Güncellenen ikinci hâlinde metin bölümünde hiçbir değişiklik görülmüyordu ancak CNN muhabiri, raporun neden kaldırılıp tekrar konulduğundan yola çıkarak detaylı bir karşılaştırma yaptı. İkinci versiyon ile ilk versiyon arasında 3 isim farkın bulunduğu görüldü. İlk yayınlanan raporda yer alan Yasir Khalid Alsalem, İbrahim al-Salim ve Abdulla Mohammed Alhoeriny'nin isimlerinin silindiği belirlendi.

General kardeşi!

CNN'in haberinde DNI'ın, 3 ismin çıkarılmasının nedeni ile ilgili soruya cevap vermediği, Beyaz Saray'ın da soruyu yanıtsız bıraktığı belirtildi. Raporun ilk versiyonunda ismi geçen Abdulla Mohammed Alhoeriny'nin, Suudi Arabistan'da istihbarat işlerine bakan üst düzey bir generalin kardeşi olduğuna vurgu yapılırken, Yasir Khalid Alsalem ve İbrahim al-Salim'in kim olduklarının bilinmediği kaydedildi. Raporun ilk yayınlanan hâlinde Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olduğu vurgulanan 21 isim bulunurken, güncellenen hâlinde isim sayısı 18'e düşmüş oldu.

76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım

DNI'nın geçiğimiz cuma günü yayınladığı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesini Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın onayladığı yönündeki bilgi büyük yankı uyandırmış fakat Joe Biden yönetimi Muhammed bin Selman'a karşı herhangi bir yaptırıma gitme kararı almamıştı. Amerikan kamuoyu ve medyası Muhammed bin Selman'a herhangi bir yaptırım uygulanmadığı için Biden yönetimine tepki göstermişti. Aralarında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan zanlıların da bulunduğu 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım kararı alınmıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Riyad rejimine yönelik eleştirileri ile bilinen Cemal Kaşıkçı Washington Post gazetesinin köşe yazarlığını yapıyordu. Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan hiç çıkamamıştı. Cemal Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta katledildiği ve cesedinin parçalanarak yok edildiği tespit edilmişti.