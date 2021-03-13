ABD'nin 6 eyaleti donacak!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Teksas eyaletinde kış ayları oldukça sert geçiyor. Söz konusu eyalette etkisini gösteren kar fırtınası nedeniyle su borularının patladığı, elektrik ve su kesintilerinin gerçekleştiği, insanların evlerinde ısınma sıkıntısı çekerek araçlarında uyumak zorunda kaldıkları ve su kuyruklarına girdikleri görüldü. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden'ın acil durum ilan ettiği Teksas'ın ardından şimdi de en az 6 eyalet için kar fırtınası uyarısı yapıldı.

Hangi eyaletlerde etkili olacak?

Kar fırtınasına ilişkin uyarı ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Ulusal Meteoroloji Tahmin Merkezi'nden geldi. Söz konusu uyarıda, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) orta batı kesiminde bulunan Wyoming, Colorado ve Nebraska dâhil olmak üzere en az 6 eyalette kar fırtınasının etkili olacağı bildirildi.

Kar kalınlığı 150 santime ulaşacak

20 milyon insanın olumsuz hava koşullarına maruz kalacağı belirtilen açıklamada, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) farklı noktalarında kar kalınlığının 150 santime ulaşacağı ifade edildi.

"Tarihi kar yağışı bekleniyor"

Konuya ilişkin bir açıklama da Wyoming Ulusal Meteoroloji Servisi'nden geldi. Söz konusu açıklamada, Wyoming eyaletinde son senelerin en etkili kar yağışının görüleceği kaydedildi. Açıklamada, öngörülen verilere bakıldığında tarihi bir kar yağışının gerçekleşeceği ifade edildi.

Yine elektrik kesintisi olacak!

Vatandaşların mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği belirtilen açıklamada, çıkmaları durumunda ise görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, muhtemel elektrik kesintilerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları talep edildi.

Teksas'ı hortum vurabilir

Nemli sıcak havanın Meksika Körfezi'nden ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) kuzeyine doğru çıkacağını belirten Meteoroloji yetkilileri, Kansas, Oklahoma ve Teksas eyaletlerinin belirli noktalarında hortumların meydana gelebileceğini bildirdi.

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) güney kesimleri ile iç kesimlerinde yer alan eyaletlerde olumsuz hava koşullarının dolu yağışına ve şiddetli fırtınaya yol açabileceği ifade edildi. Söz konusu koşulların çevreye hasar verebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 10:16