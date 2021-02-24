ABD, Mısır'dan da kaygılı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'yi telefonla arayarak, Mısır'ın Rusya'dan satın alacağı Su-35 savaş uçaklarına dair kaygısını iletti.

Yazılı açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Mısırlı mevkidaşı Şükri ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Su-35 satın alma ihtimali bile kaygı verici!

ABD ve Mısır dışişleri bakanlarının görüşmede başta terörle mücadele konusu olmak üzere bölgesel konuların ve ABD-Mısır arasındaki stratejik iş birliğinin değerlendirildiği kaydedilen yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Dışişleri Bakanı Sayın Antony Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Sayın Samih Şükri'ye, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler kapsamında Mısır'ın Rusya'dan satın almayı planladığı Su-35 savaş uçakları ile ilgili kaygılarını ve Mısır'daki insan hakları ile ilgili sorunları gündeme getirdi. Ayrı zamanda Sayın Antony Blinken ile Sayın Samih Şükri arasında Libya konusu da ele alındı."

Su-35'leri "insan hakları" ile tehdit!

Uzmanlara göre ABD'nin "kaygı" açıklaması, başka bir ülke ya da birliğin dile getirdiği "kaygı" ile aynı değil. Amerika Birleşik Devletleri "kaygı" ifadesini ağırlıklı olarak "tehdit" olarak kullanıyor ve çoğu zaman "kaygı" ifadesinden sonra, kaygı duyulan ülke ya da konu ile ilgili mutlaka cezalandırıcı bir hamle geliyor.

Uzmanlara göre ABD, Su-35 satın alma ihtimaline karşı Mısır'ı "ülkedeki insan hakları ihlalleri" üzerinden tehdit ediyor.