ABD medyası: Melania spa salonlarında keyif yapıyor!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Eski Başkanı Donald Trump'a yönelik analiz süreci devam ediyor. Donald Trump, başkanlık seçimlerinde hile olduğuna dair iddialarını sık sık yinelediği ve 6 Ocak 2021 tarihinde Washington'da gerçekleştirdiği miting esnasında destekçilerini Kongre binasına baskın düzenlemeye teşvik ettiği gerekçesiyle isyana teşvik ile suçlanıyor. Donald Trump'ın bu nedenle azledilmesi ve hatta kamu görevinden men edilmesi isteniyor. Donald Trump zor günlerden geçerken, eşi Melania Trump kendisine destek vermiyor. Melania Trump'ın her gün spa salonlarına gittiği söyleniyor.

"Günlük rutini oldu"

Amerikan medyasına açıklamada bulunan bir kaynak, Melania Trump'ın günlük rutin olarak spa salonlarına gittiğini ileri sürdü.

Ayrılması önerilecek

Donald Trump aleyhinde dava açılması halinde Melania Trump'a derhal boşanması için öneride bulunulacağı ifade edildi. Donald Trump'ın ciddi derecede borç batağına sürükleneceği ve boşanmaması durumunda Melania Trump'ın tazminat alamayacağı belirtildi.

Melania Trump hayal kırıklığına uğradı

Melania Trump'ın, eşi Donald Trump'a başkanlık koltuğunu devretme sürecindeki tavırları nedeniyle öfkelendiği ve hayal kırıklığına uğradığı ifade edildi. Melania Trump'ın, Donald Trump'ın başkanlık koltuğundan ısrarla vazgeçmemesi ve Kongre baskınındaki rolü nedeniyle itibarına zarar geldiğini düşündüğü de öne sürüldü.

Beyaz Saray'da eskiden görevli olan bir kişi, Donald Trump ile Melania Trump'ın ayrı odalarda yattığını öne sürmüştü.

Ne kadar tazminat alacak?

Donald Trump, daha önce boşandığı Ivana Trump'a 14 milyon dolar değerinde boşanma tazminatı vermişti. Melania Trump ile boşanması durumunda Donald Trump'ın 50 milyon dolar değerinde boşanma tazminatı vereceği belirtildi. Donald Trump, üç çocuğu için Ivana Trump'a senede ortalama 650 bin dolarlık bir ödeme yapmıştı.

"Ölsem ağlamaz"

Donald Trump, 2019 senesinin Kasım ayında yaptığı bir açıklamada, suikasta uğraması ve ölmesi durumunda eşi Melania Trump'ın gözyaşı dökmeyeceğini söylemişti. Temsilciler Meclisi'nden Steve Scalise'nin bir süre önce vurulmasından bahseden Donald Trump, söz konusu ismin eşinin çok ağladığını ifade etmişti. Donald Trump, herkesin eşinin bu tarz bir tepki vermeyeceğini belirterek, en azından Melania Trump'ın vermeyeceğinden emin olduğunu dile getirmişti.

El tutuşma krizi çıkmıştı

Donald Trump ile Melania Trump arasında birkaç sene önce el tutuşma krizi çıkmıştı. Donald Trump, önce elini Melania Trump'ın eline değdirmişti. Melania Trump'tan reaksiyon alamaması üzerine ilk olarak serçe, daha sonra yüzük en sonra üç parmağıyla eşinin elini tutmuştu. Melania Trump'ın isteksiz bir şekilde Donald Trump'ın elini tuttuğu ve bunu bariz bir şekilde belli ettiği görülmüştü. Kırmızı halıyı terk etmelerinin ardından Melania Trump'ın, Donald Trump'ın elini bıraktığı ve gerisinden yürüdüğü fark edilmişti.