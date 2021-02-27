ABD medyası Biden'ı eleştirdi: Niye yaptırım uygulamadı?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan istihbarat değerlendirme raporu yayınlandı. 2018 senesinde hazırlanan ve CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) başta olmak üzere çeşitli istihbarat kurumlarının dahil olduğu rapor Trump döneminde kamuoyuna duyurulmamıştı.

Cinayete onay verdi

Söz konusu raporda, Kaşıkçı'nın katledilmesine onay veren kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman olduğu ifade edildi. Bunun üzerine ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından Kaşıkçı cinayetine dâhil oldukları için 76 Suudi yetkiliye yönelik vize yasağı konuldu. Söz konusu kişilerin arasında üst düzey yetkililerin de yer aldığı fark edildi.

Prens Selman'a neden yaptırım uygulanmadı?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'ın, Kaşıkçı cinayetine onay verdiği ortaya çıkmasına rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a yönelik yaptırım getirmemesi medyada tepkilere neden oldu.

"Söz vermişti ama yapmadı"

CNN, Biden'a tepki gösteren yayın kuruluşlarından biri oldu. Söz konusu yayın kuruluşu, Biden'ın üst düzey Suudi yetkililere yaptırım uygulayacağına dair vaatte bulunduğunu ancak Prens Selman'a yönelik yaptırım getirmediğini bildirdi.

CNN'de yer alan haberde, başkanlık seçimlerinden önce Biden'ın Kaşıkçı cinayetine dâhil olan kişilerden hesap sorulacağını söylediği hatırlatıldı. Haberde, Trump döneminde de Prens Selman'a ceza verilmediğine dikkat çekilerek, Biden'ın bu tutumunun Trump'ın tutumuna benzediği ifade edildi.

"Biden'ın geçit vermemesi gerekiyor"

Biden'ın Prens Selman'a yönelik yaptırım getirmemesine bir tepki de Washington Post gazetesinden geldi. Söz konusu gazete, Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin faili olduğuna dikkat çekerek, Biden tarafından ona geçit verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"İlişkilerin bozulma ihtimali endişelendirdi"

New York Times gazetesinde yer alan haberde, Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkilerin bozulma ihtimalinden endişelendiği, bu nedenle de Prens Selman'a yönelik yaptırım getirmediği kaydedildi.

"Demokratlar için hayal kırıklığı"

Söz konusu haberde, Biden'ın Prens Selman'a yönelik yaptırım getirme gibi bir plana sahip olmadığına dikkat çekildi. Öte yandan, bu durumun hem insan haklarını savunan kişiler hem de Trump yönetiminde Selman'a yönelik yaptırım getirilmediği için tepki gösteren Demokratlar için hayal kırıklığı olacağı ifade edildi.