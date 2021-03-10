ABD'li komutandan Çin uyarısı: Savunulması gerek!

ABD'nin INDO-PACOM (Hint-Pasifik Kuvvetleri) Komutanı Oramiral Phil Davidson, Pasifik'te yer alan Guam Adası'nın Çin ordusunun hedefinde olduğunu ileri sürerek, Guam Adası'na "Aegis Shore" hava savunma sistemleri konuşlandırmanın gerekliliğini savundu.

Oramiral Phil Davidson, Pasifik'teki operasyonlar ile ilgili Senato Silahlı Kuvvetler Komitesine açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in, bölgede bulunan ülkeleri, organizasyon ve şirketleri korkutma, baskı altına alma ve yozlaştırma üzerine kurulu bir politika yürüttüğünü savunan Phil Davidson, Hint-Pasifik bölgesindeki askeri dengenin giderek Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin aleyhine bir hâl aldığını; bu dengesizlik yüzünden, Çin'i bölgedeki dengeleri kendi tarafında doğru evirmeye cesaretlendirecek bir riske girildiğini, ABD kuvvetlerinin tepki veremeyerek Çin'i daha da cesaretlendirdiğini iddia etti.

"Konvansiyonel caydırıcılık unsurları artık işlemiyor. Bu yüzden bizim için bölgedeki en büyük risk oluşmuştur." diyen Oramiral Davidson, Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman kaybetmeden "Çin'in ikna olacağı bir caydırıcılığı" ortaya koyması gerektiğini, aksi takdirde Çin'in uluslararası hukuku çiğneyecek faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

INDO-PACOM Komutanı Davidson, Hint-Pasifik bölgesinde ABD'nin caydırıcılık unsurlarının imkân, kapasite, kabiliyet ve isteklilik açısından Çin'e askerî gücünü göstererek, Çin'in emellerine ulaşması için güç kullanması durumunda bedelinin çok ağır olacağını hatırlatması gerektiğini söyledi.

Guam Adası, Çin'in hedefinde!

Guam Adası'nın Amerika Birleşik Devletleri toprağı olduğu, adada 170 bin Amerikan vatandaşının yaşadığını kaydeden Oramiral Davidson, "Guam Adası, bugün Çin'in hedefinde ve savunulması gerekiyor." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından hazırlanan bir propaganda videosunda, Guam Adası'na ağır bombardıman uçakları ile saldırı gerçekleştirildiğinin görüldüğüne vurgu yapan Amerikan general, şöyle konuştu:

"Şahsen her zaman balistik ve seyir füze tehditlerine karşı, 360 derece füze ve hava savunma imkânı veren bir sistemin adada sabit olarak tutulması taraftarıyım. Şu anda Guam Adası'nda bulundurduğumuz Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) radarlarının, Çin ordusunun tehditlerin gidişatına yeteceği kanaatinde değilim."

Amerikalı general, gerektiği zaman bölgede saldırı maksatlı kullanılmak üzere, uzun menzilli güdümlü atış yapılabilecek daha büyük askerî üslere ihtiyaç olduğunun altını çizerek, Guam Adası'nın savunulması hususunda ise Aegis Shore'u önerdi. Oramiral Phil Davidson, Aegis Shore'un aslında 2020'nin ortasına kadar ABD'nin ihtiyacı olan kabiliyeti veren bir sistem olduğunu sözlerine ekledi.