ABD, LGBT haklarına aykırı davranan ülkelere yaptırım uygulayacak!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, LGBT bireylere yönelik peş peşe hamlelerde bulunuyor. Hükümetinde LGBT bireylere yer veren Biden'ın, son olarak uluslararası arenada LGBT haklarının muhafaza edilmesi amacıyla ekonomik yaptırımları da öngören bir muhtıraya imza attığı bildirildi. Söz konusu muhtırada, kim olduğuna ya neyi sevdiğine bakmadan herkese onur ve saygı ilkelerine göre davranılması gerektiği ve insanların hiçbir şekilde korkuya kapılmadan hayatlarını sürdürme hakkına sahip oldukları belirtildi.

Yoğun mücadele talimatı verdi

Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dış misyonlarına yeni bir talimat verdi. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yeni başkanı, söz konusu misyonlardan görev yürüttükleri ülkelerde yaşanan interseksüel, transseksüel, biseksüel ve gey karşıtı eylemlerle daha yoğun bir şekilde savaşmalarını talep etti.

İnsan hakları raporlarında belirtilmesini istedi

LGBT'yi destekler nitelikteki hamleleriyle dikkat çeken Biden, diğer ülkelerde LGBT bireylere karşı yürütülen ayrımcılık ve şiddet içerikli faaliyetlere insan haklarına dair senelik raporlarda yer verilmesini istedi. Bunun için Biden tarafından Dışişleri Bakanlığına talimat verildi.

"Diğer mültecilerle eşit olsunlar" önerisi

Biden, cinsel kimlikleri sebebiyle mülteci olan kişilerin diğer mültecilerle aynı hakları ellerinde bulundurmaları amacıyla daha çok mücadele edilmesini istedi. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yeni başkanı, cinsel kimlikleri sebebiyle mülteci olan kişilerin korunabilmesi için yerleştirme programlarına hız kazandırılmasını ve görevlilere bu konuda eğitim verilmesini talep etti.

Biden, LGBT haklarına aykırı davranan ülkelere yönelik ekonomik yaptırım uygulanması gibi yöntemlerin yetkililer tarafından değerlendirilmesini istedi. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yeni başkanı, söz konusu ülkelere vize kısıtlaması getirilebileceğini de bildirdi. Biden, LGBT haklarına dair düzenlemeyi başkanlığının ilk 100 gününde yürürlüğe koyacağını ifade etmişti.

Türkiye'ye mi işaret ediyorlar?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), son dönemde LGBT hakları konusunda Türkiye'yle karşı karşıya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LGBT diye bir şeyin olmadığını söylemesi, Türkiye'yi LGBT gençliğinin değil, manevi ve millî değerlere sahip olan gençlerin geleceğe taşıyacağını ifade etmesi ve İçişleri Bakanı Soylu'nun LGBT'lilerden "sapkın" olarak bahsetmesi tepkilere neden oldu. Bu nedenle Biden'ın imzaladığı muhtırada LGBT haklarına aykırı davranan ülkelere yaptırım uygulanmasına dair bir ibareye yer verilmesi dikkat çekiyor.

Kınama gelmişti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Price, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu karşıtı protestoların "barışçıl" olduğunu ifade etmiş ve söz konusu protestoların yakın bir şekilde izlendiğini belirtmişti. Protestolar nedeniyle endişe duyduklarını aktaran Price, LGBT bireylere ilişkin Türkiye'de nefret söylemlerinde bulunulduğunu ve bu söylemleri kınadıklarını dile getirmişti. Price, düşünce özgürlüğünün demokraside önemli bir yerinin olduğunu belirterek, hak ve özgürlük arayışında olan herkesi desteklediklerini ifade etmişti.

Erdoğan tepki göstermişti

Dün açıklamada bulunan Erdoğan, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) başkanlık seçimlerinden önce yaşanan gelişmelerden utanıp utanmadıklarına dair bir soru yöneltmişti. Siyahilerin polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Erdoğan, bunun hesabını nasıl vereceklerini de sormuştu.