ABD Kongresinde 2 Ölü 1 Yaralı! 2. Kriz Büyüyor

6 Ocak tarihinde Trump destekçileri Kongre Binası'na baskın düzenlemişti. Yaşanan bu baskın ardından ABD’de yeni bir krizin de yaşandığı bilgisi öğrenildi. “Bir dış tehdit” nedeni ile ABD Kongresi yerleşkesinin girişlere ve çıkışlara kapalı olduğu ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığı açıklandı. ABD Kongre Polisi ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan kriz hakkında resmi bir açıklamada bulundu. Twitter hesabından yapılan açıklamada bir aracın hızla bölgedeki bariyerlere girdiği kayıt altına alındı. Yaşanan dehşet verici olayda can kaybı olduğu açıklaması da ABD tarafından yapıldı. Meydana gelen korkunç olayda bir polis memurunun yanı sıra bir saldırganın da hayatını kaybettiği öğrenilirken 1 polisinde olayı yaralı olarak atlattığı bildirildi.

İlk baskın 6 Ocak tarihinde yaşanmıştı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti olan Washington DC’deki Kongre Binası’nda yeniden alarm verildiği öğrenildi. Açıklanan bilgilere göre Kongre Binası yakınlarında ilk olarak silah sesleri yükseldi. Bu gelişme ardından binaya giriş ve çıkışların engellendiği açıklandı. Bu olay sonrasında ise Kongre Binası’nın Kuzey Kapısı’nda olan araç giriş noktasındaki bir şahsın aracını hızlı bir şekilde barikat önünde bulunan 2 polis memurunun üzerine doğru sürdüğü ifade edildi.

Görgü tanıkları da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve saldırgan hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı. Araç sürücüsünün polis memurlarına çarptıktan sonra aracından çıktığı ve çevrede bulunan vatandaşlara bıçakla saldırdığı görgü tanıkları tarafından anlatıldı. Öfkeli araç sürücüsünün polis memurları üzerine araba sürmesi ve sonrasında aracından inerek çevrede bulunan vatandaşlara bıçakla saldırması ile sonrasında polisler de saldırgana ateş açarak karşılık verdi. Polis ekipleri çıkan çatışma sonunda saldırganı yaralı olarak yakaladı ve gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 2 polis memurunun da yaralandığı bilgisi dikkat çekti.