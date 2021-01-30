ABD Kongre Binası İsyancılarına 520 Bin Dolarlık Bitcoin Bağışlamıştı, İntihar Etti…

Donald Trump’ın çağrısı üzerine, ABD Kongre Binası önünde toplanan ve binaya baskın düzenleyen binlerce protestocu, 5 kişinin ölmesine neden olan olayların çıkmasına neden olmuştu. Bu sürecin ardından protestoculara ilişkin bilgiler de detayları ile ortaya çıktı. En dikkat çeken haberlerden biri, protestoculara 520 bin dolar değerinde Bitcoin bağışlayan bir Fransız blog yazarıydı. 35 yaşındaki Fransız, protestoları finansal anlamda destekleyenler arasında öne çıktı.

Otel odasında ölü bulundu

Fransız blog yazarı Laurent Bachelier’le ilgili gelen bilgi ise gündeme bomba gibi düştü. Bachelier’in, Paris’te bir otel odasında aşırı doz uyuşturucu aldıktan sonra intihar ettiği ifade edildi. Dış basında yer alan hbere göre kongre baskını için protestoculara 520 bin dolarlık bağışta bulunan Bachelier, lüks bir otelden oda tuttu ve alkol siparişi vererek alkol aldı. Bunun ardından yüksek doz uyuşturucu aldı ve intihar etti. Blog yazarının 8 yıldır sinir hastası olduğu belirtildi.