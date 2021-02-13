ABD Kongre Baskını: ‘İç Savaş Hazırlığı Yapıp Emir Beklediler!’

ABD’de Kasım ayında düzenlenen seçimleri kaybeden ve koltuğu Joe Biden’a devreden Donald Trump’ın çağrısı ile 6 Ocak’ta düzenlenen ve bir baskına dönüşen protestolarla ilgili iddianame hazırlandı. Yargı, Trump’ın emriyle darbe yaparak iç savaş çıkarmaya hazırlanan ağırı sağcı bir örgütlenmenin olduğuna işaret etti.

‘Yeminini Tutanlar’ örgütü baskında anahtar

Savcı, iddianamesinde asker ve sivillerden oluşan Ohio merkezli ve federal hükümet karşıtı aşırı sağcı “Yeminini Tutanlar” adlı örgüte işaret etti. Grup, “iç ve dış düşmanlara karşı anayasayı korumak için ettikleri yemini tutanlar” iddiasındaki asker, polis ve diğer güvenlik gücü üyelerden oluşuyor. Örgüt hakkındaki iddianamede Trump’In seçimi kaybetmesinin açıklanmasının ardından grup üyelerinin iç savaş planı yaptığı, eğitim ve koordinasyonla ilgili çalıştığı aktarıldı.

Trump’tan emir beklediler

İddianameye göre Yeminini Tutanlar örgütü, kongre baskını gününde Washington’ın dışında bir silahlı acil müdahale gücü konuşlandırmayı planladı. Örgüt, müdahale etmek için Trump’tan emir bekledi. Federal yargıç, Yeminini Tutanlar grubunun lideri olan Jessica Watkins’in gözaltında olmasını talep ederek, grubun bir piyon olmadığını aksine anahtar bir figür olduğunu belirtti. Grup liderlerinden Watkins’in “Biden başkan olursa cumhuriyetimiz sona erer. O yüzden Amerikalılar olarak haklarımız için savaşmak, öldürmek ve ölmek bizim görevimiz” ifadesini kulandığı da aktarıldı.

Eski kadın askerin “"Başkan bizi harekete geçirmediği sürece, bu, yasal olmaz. Başkan'ın birimleri harekete geçirmeye hakkı var. Trump gelmemi isterse, gideceğim. Aksi takdirde güvenemem.” ifadesi iddianamede yer alırken, Yeminini Tutanlar örgütünden birçok kişi cezaevine gönderildi.