ABD: Kıbrıs'ın birleşmesini istiyoruz!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kıbrıs görüşmelerine dair sürece ilişkin bir açıklamada bulundu. İsviçre'de Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Kıbrıs gündemli toplantıya ilişkin ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Blinken, Başkan Joe Biden'ın uzun bir süredir Kıbrıs konusunu sıkı bir şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

"Kıbrıs'ı birleştirecek bir anlaşma yapılmalı"

Blinken, Kıbrıs meselesini ciddi bir şekilde ele aldıklarını belirterek, Kıbrıs Adası'nı iki toplumlu ve iki bölgeli bir şekilde birleştirecek olan ayrıntılı bir anlaşmaya destek verdiklerini söyledi. BM'nin (Birleşmiş Milletler) üstleneceği önemli role destek verilmesi de dâhil olmak üzere bu konudaki tutuma güç kazandıracak olan girişimlerin arkasında olacaklarını kaydeden Blinken, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) diplomasi aracılığıyla Kıbrıs görüşmelerine direkt olarak dâhil olacağını ifade etti.

"Amerikan angajmanı görülecek"

Blinken, söz konusu girişimlerde direkt olarak ABD (Amerika Birleşik Devletleri) angajmanının görüleceğini belirtti.

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'de Kıbrıs konusuna ilişkin 27-29 Nisan tarihlerinde gayriresmi bir toplantı gerçekleştirmeyi düşünüyor. Söz konusu toplantıda, Kıbrıs meselesine ilişkin tarafların ortak bir tavırda birleşip birleşemeyeceği görüşülecek.

Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumu ne?

Türkiye, Kıbrıs meselesine ilişkin "iki devletli çözüm" önerisini sürekli olarak dile getiriyor. Fakat söz konusu meselenin kalıcı bir biçimde çözüme kavuşturulması için 52 senedir devam eden görüşmelerin Rumlar nedeniyle sonuca ulaşamadığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs meselesinde tek seçeneğin "iki devletli çözüm" olduğunu belirtmişti. "Federasyon çözümü"nün artık mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, 1960'lı senelerde Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklere otonom hakkının verilmediğini söylemişti. Erdoğan, "federasyon çözümü"ne 1970'li senelerde yine Rumlar tarafından onay verilmediğini kaydetmişti. Rumların Kıbrıs Adası'nda tek söz sahibi olmak istediklerini aktaran Erdoğan, böyle bir durumun asla yaşanmayacağını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) bu meseledeki tavrının çok net olduğuna dikkat çekerek, şimdiye dek siyasi eşitliğin olmadığını, bu nedenle egemen eşitliğin görüşülmesi gerektiğini ifade etmişti. Çavuşoğlu, "iki devletli çözüm"ün gerekli olduğunu belirterek, bunun bütün kesimlere aktarılması hususunda beraber çaba harcadıklarını dile getirmişti. 52 senedir "federasyon çözümü" için görüşmeler yapıldığını ve Türkiye'nin iyi niyetle yaklaştığını belirten Çavuşoğlu, bunun bir sonuç vermediğini eklemişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 09:10