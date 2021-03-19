ABD ile Çin gerildi: Dünya düzenini tehdit ediyorsunuz!

Alaska'da ABD (Amerika Birleşik Devletleri) heyeti ile Çin heyeti arasındaki görüşmeler başladı.

Söz konusu görüşmelere katılan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Uygur Türklerine yönelik eylemlerini, söz konusu ülkenin Tayvan ile Hong Kong'a ilişkin politikalarını değerlendirdi.

Blinken: Tehdit ediyorsunuz

Global anlamda istikrar getiren kurallara bağlı bir dünya düzeninin Çin tarafından tehdit edildiğini ileri süren Blinken, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Çin'de farklı siyasi rejimlerin bulunduğunu söyledi. Blinken, yine de ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Çin'in global ekonomi ve iklim hususunda ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi.

Sullivan: Sert rekabetten memnun oluruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, çatışma istemediklerini ama sert bir rekabetin yaşanmasından memnun olacaklarını ifade etti.

Yang: Suçlayamazsınız

Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi, hem ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) hem de Çin'in global istikrar hususunda yükümlülüklere sahip olduğunu dile getirdi. Tartışmalı geçen toplantı sırasında Yang, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) Hong Kong nedeniyle hayata geçirdiği yaptırımlar sebebiyle tepki gösterdi.

Yang, toplantıda siber güvenlik meselesinin de ele alınacağının söylenmesi üzerine yaptığı açıklamada, siber ihlâller hususunda ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir numara olduğuna dikkat çekerek, bu meselede başka ülkelerin hiçbir şekilde suçlanamayacağını belirtti.

"İnsanlarınız demokrasiye güvenmiyor"

Çin tarafından işgal politikasının uygulanmadığını, rejimlerin devrilmediğini ve farklı ülkelerin vatandaşlarının öldürülmediğini ifade eden Yang, ilk olarak ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) kendisini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Yang, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) kendi demokrasisini diğer ülkelerde ihraç etmekten vazgeçmesi gerektiğini kaydederek, söz konusu ülkede birçok insanın demokrasiye yönelik güveninin az olduğunu dile getirdi.

"Uluslararası kamuoyunu temsil etmiyorsunuz"

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) evrensel değerlerden söz etmesine tepki gösteren Yang, söz konusu ülkenin ve Batı'nın asla uluslararası kamuoyunu temsil etmediğini aktardı. Yang, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, son dönemde yaşanan gelişmelerin ilişkilerde ciddi düzeyde gerginliğe neden olduğunu hatırlattı. Çinli bakan, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yaptırımlarla ülkesini boğamayacağını söyledi.

Gazetecileri salondan çıkarmak istediler

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) heyeti, Yang'ın konuşması sona ermeden gazetecileri dışarı çıkarmak istedi. Yang, bu duruma tepki göstererek, kendilerine haksızlık yapıldığını dile getirdi.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki heyet için de ikişer dakikalık konuşma süresinin belirlendiği ama Çin heyetinin bu duruma aykırı davrandığı belirtildi.