ABD Dışişleri Sözcüsü Price: 15 Temmuz ile bir ilgimiz yok!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, son günlerde Türkiye hakkında yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor. Önce Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin açıklamada bulunarak Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye çalışan Price, şimdi de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir mesaj yayımladı.

"Amerika'nın bir alakası yoktu"

Price, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen başarısız darbe teşebbüsüyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bir alakası olmadığını belirterek, ülkesi tarafından söz konusu teşebbüsün kınandığını ifade etti.

Son dönemde üst düzey Türk yetkililer tarafından ortaya konan iddiaların tamamen yanlış olduğunu kaydeden Price, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'de yaşanan olaylarda rol oynadığına ilişkin açıklamaları "sorumsuzca" ve "gerçek dışı" olarak nitelendirdi. Price, bu açıklamaların hem Türkiye'nin NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefikliği ile hem de stratejik ortaklık konumu ile tutarsız olduğunu aktardı.

Soylu: Amerika tüm darbelerin arkasında!

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin FETÖ tarafından yapılmadığını söylemiş, sosyal medya platformlarında ortalık karışmıştı. Daha sonra bu ifadesine açıklık getiren Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbenin ardından bir gün bile geçmeden şehitlerin cenazelerine giderken bir açıklamada bulunduğunu hatırlatmıştı. Soylu, o açıklamasında "söz konusu darbe girişiminin arkasında ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bulunduğunu" söylediğini hatırlatmıştı.

"Onlar nerede FETÖ orada"

İngiliz belgelerinden 1960 darbesinin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından yapıldığının öğrenildiğini kaydeden Soylu, aynı şekilde 1980 darbesinin de arkasında söz konusu ülkenin bulunduğunu söylemişti. Soylu, 28 Şubat sürecinin arkasındakilerin de belli olduğuna dikkat çekerek, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin üstünden bir gün bile geçmeden ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) rolüne işaret ettiğini ve daha sonra İçişleri Bakanlığı görevine getirildiğini ifade etmişti. Soylu, bakan olmasının ardından söz konusu ülkenin etkili olduğu her şeyde FETÖ'nün de bulunduğunu fark ettiğini söylemişti.

"Amerika bu süreci iyi yönetti"

FETÖ'nün "bayrak", "Türkçe" ve "Müslümanlık" sözcüklerini kullanarak herkesi aldattığını ve bu sürecin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından iyi yönetildiğini kaydeden Soylu, sonuç olarak 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunulduğunu belirtmişti. Soylu, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) darbe teşebbüsünün arkasında olduğunun altını çizerek, söz konusu ülkenin talimatıyla FETÖ'nün harekete geçtiğini söylemişti. Interpol tarafından Türkiye'nin çok sayıda başvurusunun reddedildiğini belirten Soylu, uluslararası sistem tarafından FETÖ'nün korunduğunu ifade etmişti. Soylu, cinayete azmettirenin ABD (Amerika Birleşik Devletleri), katilin de FETÖ olduğunu kaydetmişti.

"Şeytani örgüt"

FETÖ'nün şeytani ve istihbari bir örgüt olmasının yanı sıra terör örgütü ve iletişim aygıtı olduğunu ifade eden Soylu, söz konusu örgütün İslam'ı başkalaştırmak amacıyla oluşturulduğunu söylemişti.