ABD Dışişleri Bakanı'na mektup: Erdoğan'a baskı uygulanmalı!

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Biden yönetimi, Türkiye ile gerginlik yaratma çabasına girişti. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan oluşan 170 vekil tarafından ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Blinken'e mektup yollandı. Söz konusu mektupta, Biden yönetimi tarafından Türkiye'ye yönelik baskı uygulanması talep edildi.

"Erdoğan ilişkileri geriyor"

26 Şubat 2021 tarihinde kaleme alınan mektupta, Türkiye'nin NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki olarak senelerdir ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) değerli bir partneri olduğu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimi tarafından gerginlik yaratıldığı ileri sürüldü.

"Yönetimin tutumu değişmeli"

Mektupta, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Türkiye'nin karşılıklı menfaatleri doğrultusunda iki ülkenin stratejik müttefik olarak kalması gerektiğine dikkat çekildi. Fakat ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilebilmesi amacıyla Erdoğan ile AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) tutum değiştirmesinin gerekli olduğu ifade edildi.

Kimler imzaladı?

Söz konusu mektubu imzalayanlar arasında Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks vardı. Öte yandan, Temsilciler Meclisi'nin kıdemli mensuplarından Mike McCaul de bu mektuba imza attı. Toplam 170 vekil, Türkiye'ye baskı uygulanması için çağrıda bulunulan mektubu imzaladı.

Biden'a da mektup gönderilmişti

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Senatosu tarafından Biden'a bir mektup yollanmıştı. Söz konusu mektupta, Erdoğan'ın Türkiye'yi giderek daha otoriter bir hale getirdiği ileri sürülmüştü. Erdoğan'ın sistematik bir şekilde Türkiye'de muhalefeti yalnızlaştırdığı iddia edilen mektupta, muhalif medyanın sesinin kesildiği veya ana akımın bir parçasına dönüştürüldüğü belirtilmişti. Mektupta, Erdoğan'ın yargıya AK Parti'ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) yakın kişileri getirdiği kaydedilerek, çok sayıda basın mensubunun da hapis cezası aldığı iddia edilmişti.

"İnsan hakları konusunda görüşülmeli"

Türkiye'nin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) için önemli bir müttefik olduğu belirtilen mektupta, bu yüzden Türkiye'nin insan haklarına ilişkin tutumu üzerinde bir etkiye sahip olunabileceği aktarılmıştı. Mektupta, Türkiye ile demokrasi ve insan haklarında yaşanan gerilemenin net bir şekilde görüşülmesi gerektiği ifade edilmişti. Erdoğan'a muhalefete yönelik baskıya son vermesi ve siyasi tutukluları serbest bırakması için çağrıda bulunulan mektupta, Erdoğan'ın otoriter çizgisinden vazgeçmesi gerektiği belirtilmişti.

"Yurt dışındaki muhaliflerin sesini kısmaya çalışıyor"

Mektupta, Erdoğan'ın yurt dışında bulunan ve 2016 senesindeki darbe teşebbüsünden sorumlu tuttuğu Türklerin sesini kısmaya çalıştığı ileri sürülerek, buna Enes Kanter örnek olarak gösterilmişti. Türkiye'nin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) destekli Kürtlere saldırdığı ifade edilen mektupta, S-400'leri alan Türkiye'nin ayrıca Azerbaycan'ı şiddete teşvik ettiği iddia edilmişti.