ABD'den UCM'ye tepki: İsrail savaş suçu işlemiyor!

Filistin'e ait topraklarda İsrail tarafından senelerdir sivillere şiddet ve baskı uygulanması uluslararası kurum ve kuruluşları bir nebze de olsa tetiklemeye başladı. Filistin'de İsrail tarafından savaş suçu işlendiğine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma kararı alındı.

Başsavcı paylaşım yaptı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda, İsrail tarafından işgal altında tutulan Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açıldığını ifade etti. Bensouda, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Filistin'deki mevcut duruma dair bir soruşturma açıldığını duyurdu.

"Haziran 2014'den sonrasına bakılacak"

Filistin topraklarında 13 Haziran 2014 tarihinden beri işlenen savaş suçlarının değerlendirileceğini kaydeden Bensouda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş prensiplerine göre tarafsız ve bağımsız bir soruşturma gerçekleştirileceğini belirtti. Bensouda, savaş suçlarının işlenip işlenmediğine dair bütün delillere bakılacağını dile getirdi.

"5 yıl sonra karar verildi"

Bensouda, Filistin ve İsrail topraklarından temsilciler ile koordinasyon halinde yapılan ve 5 seneye yakın bir süre devam eden incelemeden sonra soruşturma kararı verildiğini ifade etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yargı yetkisine sahip olacağına ilişkin verilen kararın ardından soruşturma açılması da dikkatlerden kaçmadı.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) beklenildiği üzere söz konusu karara tepki gösterdi.

Son günlerde açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Filistin topraklarında İsrail tarafınsan savaş suçu işlendiğine dair Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından açılan soruşturmanın hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

"Karşıyız"

Başsavcı tarafından verilen karara karşı durduklarını belirten Price, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) olarak İsrail'e yönelik bağlılığı devam ettireceklerini kaydetti. Price, İsrail'in zarar görmesine yol açan adımlara karşı çıkacaklarını ifade ederek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin böyle bir yetkiye sahip olmadığını ifade etti.

"Uzun süredir bekliyorduk"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilen karardan memnun olunduğunu belirtti. Söz konusu açıklamada, hesap verebilirlik ve adalet arayışına katkı sağlayacak bu adımın uzun süredir beklendiği kaydedildi.

"Tutuklamalara karşı koruyacağız"

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hedef alınan kişilerin tutuklamalara karşı korunacağını söyledi. Yüzlerce kişinin tutuklanabileceğini ifade eden Gantz, düşman hatlarını geçmekten hiçbir şekilde korkmadığını dile getirdi. Gantz, soruşturmada ismi geçen kişilere yönelik adli yardım sağlanacağına dikkat çekerek, gerekli olması durumunda seyahate ilişkin yasal uyarılarda bulunulacağını belirtti. Şu ana kadar kendisinin seyahat planlarında bir değişim yaşanmadığını belirten Gantz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ikna edilmesi amacıyla ekipler tarafından çalışma yürütüldüğünü ekledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 10:17