ABD'den Osman Kavala çağrısı: AİHM kararlarına uyulmalı!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, son dönemde Türkiye hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde. Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılanların gözaltına alınması nedeniyle endişelendiklerini belirten Price, LGBT bireylere yönelik nefret içerikli açıklamaları kınadıklarını ifade etmişti. Price, temel hav ve özgürlükleri adına savaşan kişilere destek verdiklerini söylemişti. İçişleri Bakanı Soylu'nun "15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğunu" söylemesi üzerine Price, Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamaların doğru olmadığını, ülkesinin Türkiye'de yaşanan gelişmelerden sorumlu tutulmasının NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefikliği ile ters düştüğünü ifade etmişti. Price, son olarak "Anayasa'yı ihlâl ettiği" ve "askerî casusluk veya siyasi casusluk yaptığı" gerekçesiyle tutukluluk halinin sürmesine karar verilen Kavala hakkında açıklamada bulundu.

"Yargı sürecinde yaşanan gelişmeler demokrasiye aykırı"

Price, Kavala'ya karşı yanıltıcı suçlamalar yöneltildiğini ileri sürerek, söz konusu ismin tutukluluğunun sürmesi ve aleyhinde olan davaların birleştirilmesi nedeniyle yargı sürecinin sonuca ulaşmasında gecikmeler yaşandığını, bu durumun da demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne aykırı olduğunu ifade etti.

"Barkey'e yönelik suçlamaların dayanağı yok"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) vatandaşı Barkey hakkındaki yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle endişelendiklerini belirten Price, söz konusu isme yönelik suçlamaların dayanağa sahip olmadığını ileri sürdü. Price, bu nedenle davanın derhal neticelendirilmesi için çağrıda bulundu.

"Türkiye kararlara uyum göstermeli"

Türkiye'nin AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararlarına uyum göstermesi gerektiğini kaydeden Price, Türkiye'nin hem uluslararası yükümlülükleri hem de iç hukuku gereği davayı derhal çözüme ulaştırması için çağrıda bulundu.

Ne olmuştu?

- FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine dair Kavala ile Barkey'in yargılandığı davanın son duruşması 5 Şubat 2021 tarihinde görülmüştü. İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, "Anayasa'yı ihlâl ettiği" ve "askerî casusluk veya siyasi casusluk yaptığı" gerekçesiyle yargılanan Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine yönelik karar almıştı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) tarafından TSK'da (Türk Silahlı Kuvvetleri) oluşturulan yapılanma ile birlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişimi sürecinde Kavala ile Barkey'in de yer aldığı bildirilmişti.

- Kavala ile Barkey'in, devletin içerideki ve dışarıdaki siyasi çıkarları ile devletin güvenliği bakımından saklanması zorunlu olan bilgileri askerî casusluk veya siyasi casusluk için elde ettiklerine dair bulgulara ulaşıldığı ifade edilmişti.

- Anayasanın öngördüğü düzene cebir ve şiddet vasıtasıyla zarar verme, bu düzenin yerine başka bir düzeni getirme veya mevcut düzenin fiili bir şekilde devam ettirilmesini önleme teşebbüsünde bulundukları iddia eden Kavala ile Barkey'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

- Kavala ile Barkey'in, devletin içerideki ve dışarıdaki siyasi çıkarları ile devletin güvenliği bakımından saklanması zorunlu olan bilgileri askerî casusluk veya siyasi casusluk için elde ettikleri gerekçesiyle de 20'şer seneye kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.