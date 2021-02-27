ABD'den Kaşıkçı raporu: Cinayetin sorumlusu Prens!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2018 yılının Ekim ayında İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda işkence görerek öldürülmüştü. Cinayetin ortaya çıkması üzerine dünya gündeminin bir numaralı konusu bu olay olmuştu. Cinayetin ortaya çıkmasından bu yana öldürme emrini kimin verdiği tartışma konusu olmuştu. Türkiye'den yapılan açıklamalarda cinayetin emrinin Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği kaydedilmişti. ABD de dahil birçok ülke ise Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın olaydaki rolüyle ilgili kesin konuşmaktan kaçınmıştı.

Cinayetten 21 kişi sorumlu

ABD'de Joe Biden'ın başkanlığa oturmasından sonra Cemal Kaşıkçı olayındaki tutumun değiştiği görüldü. ABD'de hazırlanan rapora göre Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetine Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından onay verildi. Hazırlanan rapora göre Cemal Kaşıkçı cinayetinden 21 kişinin sorumlu olduğu belirtildi. Cemal Kaşıkçı'nın özel konular hakkında bilgisi olduğu ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın da gazeteciyi tehdit olarak gördüğü kaydedildi.

Biden koltuğa oturunca rapor yayımlandı

CIA ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (DNI) bu raporu cinayetten sonra hazırladığı ancak eski Başkan Donald Trump'ın bu raporun yayımlanmasına karşı çıktığını ifade edildi. Raporda geçen ifadelere göre Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'da yakalanıp öldürüleceği operasyona onay verdiği aktarıldı. Prens Muhammed bin Selman'ın, yurt dışında bulunan ve önemli bilgileri yabancı istihbarat servislerine verebilecek muhalif Kaşıkçı'nın öldürülmesini istediği vurgulandı. 2 Ekim 2018'de konsoloslukta katledilen Kaşıkçı'nın katledildiği ve cesedinin parçalara ayrıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan açıklama

ABD'nin bu raporuna sert bir dille yanıt veren Suudi Arabistan, raporda yer alan bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan'ın daha önce Kaşıkçı cinayetini sert bir dille kınadığı belirtildi. Cinayeti işleyen kişilerin, kurumun kendilerine verdiği yetkilerin sınırlarını geçen bir grup tarafından işlendiği ifade edildi. Suudi Arabistan'ın, bu korkunç cinayetin bir daha yaşanmaması için olayın faillerini cezalandırdığını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 08:23