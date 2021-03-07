ABD'den İran'a Ciddi Uyarı! B-52 Bombardıman Uçakları Orta Doğu Hava Sahasında!

Bugün Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetlerine ait iki adet B-52 bombardıman uçağı Orta Doğu hava sahasında seyir uçuşundaydı. Bir saldırıda bulunmadan seyir uçuşu gerçekleştiren B-52 bombardıman uçaklarının görevinin Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerin süreçte İran'a gözdağı vermek olduğu düşünülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu Merkez Komutanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada iki B-52'nin Orta Doğu hava sahasında, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin askeri uçaklarının da eşlik ettiği bir uçuş gerçekleştirdikleri belirtildi. Son yapılan uçuş ile Amerikan bombardıman uçakları bu yıl Ortadoğu hava sahasında dördüncü, Başkan Joe Biden yönetiminde ise ikinci kez uçuş gerçekleştirmiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu Merkez Komutanlığı uçuşlara dair yaptığı açıklamada daha sonra uçuş ekibinin Kuzey Dakota’da bulunan Minot Hava Üssü'nden kalkışa hazırlık yapıldığı görüntüleri yayınlasalar da uçuşun başlangıç noktasına dair bir bilgi vermediler. Uçuşun buradan gerçekleştiğine dair verilere ise uçuş takip verileri üzerinden ulaşıldı.

AMAÇ GÖVDE GÖSTERİSİ

Ordu yapılan açıklamada İran'ı doğrudan hedef göstermese de uçuşun saldırgan tutumları savuşturmak ve müttefiklerine ABD ordusunun bölgedeki güvenliğe olan bağlılığını göstermek amacı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu tür uçuşlar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin son zamanlarında yaygın hale gelmişti. Trump'ın 2018'de İran'ın dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararı bu bölgede işlerin kızışmasına neden oldu.

İRAN VE AMERİKA GERİLİMİ BU SEFER KENDİNİ IRAK’TA GÖSTERDİ

Biden, İran'ın nükleer silahlar konusunda tutumdan vazgeçmesi halinde anlaşmaya geri dönme niyetinde olduklarını belirtti. Bununla birlikte, Irak'taki İran tarafından destek verildiği düşünülen milis kuvvetleri bölgedeki Amerikan unsurları hedef almaya devam ettiği için gerilim yüksekliğini koruyor.

Biden geçen ay Suriye sınırının hemen üzerinden misilleme olarak bir hava saldırısı başlatmıştı. Böylece Biden, Ronald Reagan'dan sonra Orta Doğudaki ülkelerin bombardımanı emrini veren diğer Amerikan başkanları arasına adını yazdırdı.