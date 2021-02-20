ABD'den iklim değişikliği uyarısı: Yalnızca 9 sene kaldı!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) İklim Özel Temsilcisi Kerry tarafından iklim krizine ilişkin çarpıcı açıklamalar yapıldı. Bilim insanları tarafından 3 sene önce yapılan açıklamada "iklim krizinin yol açması muhtemel olumsuz sonuçlarının önüne geçebilmek için 12 sene kaldı" denildiğini hatırlatan Kerry, şu anda ise yalnızca 9 sene kaldığını dile getirdi.

"Agresif tedbirler gerekiyor"

Kerry, ülkesinin Paris İklim Anlaşması'na resmen geri dönmesi üzerine BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Guterres ile basın toplantısı düzenledi. İklim değişikliği ile mücadele edilebilmesi için agresif tedbirler alınmasının şart olduğunu belirten Kerry, ağaçlandırmaya 5 kat hız kazandırılması gerektiğini söyledi.

"Karbon salınımı azaltılmalı"

Elektrikli araçlara 22 kat daha hızlı, yenilenebilir enerjiye ise 6 kat daha hızlı geçilmesini öneren Kerry, dünyayı en çok kirleten ülkelere karbon salınımını azaltmaları için çağrıda bulundu.

"En fazla gençlerin faydasına olacak"

Yeşil ekonomi sayesinde daha büyük bir istihdam oluşacağına dikkat çeken Guterres ise bunun çok gençlerin faydasına olacağını dile getirdi.

Eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Trump, 2017 senesinde yaptığı açıklamada, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeyi düşündüğünü söylemişti. Çin ve Hindistan gibi ülkeler tarafından fosil yakıtların kullanıldığını belirten Trump, hal böyleyken ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) karbon salınımlarını kısıtlamanın hiç de adil bir yaklaşım olmayacağını dile getirmişti. Bunun üzerine 4 Kasım 2020 tarihinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Paris İklim Anlaşması'ndan resmî olarak çekilmişti. Atmosfere en çok sera gazı salınımı yapan ABD (Amerika Birleşik Devletleri), böylece Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen tek ülke olarak kayıtlara geçmişti.

Biden geri dönmüştü

Biden ise başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Paris İklim Anlaşması'na geri dönüleceğini söylemişti. BM'ye (Birleşmiş Milletler) bilgi veren ABD (Amerika Birleşik Devletleri), dün resmi olarak Paris İklim Anlaşması'na yeniden dönmüştü.

Biden, 2050 senesine kadar ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) karbon salınımlarını sıfırlamayı hedefliyor. Böylece küresel sıcaklık artışında 1,5 derece hedefine ciddi bir yarar sağlanmış olacak. Biden, ülkesini iklim krizi ile mücadelede tekrar lider yapmak istiyor.

Hedef 1,5 derece

Paris İklim Anlaşması, 2016 senesinde yürürlüğe girmişti. Söz konusu anlaşmayla birlikte iklim krizine karşı 200'e yakın bir araya gelmişti. Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışında 1,5 dereceyi hedefliyor. Tüm ülkeler bu anlaşma doğrultusunda karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin hedeflerini kendisi ortaya koyuyor. Söz konusu hedeflerin 5 senede bir ele alınacağı tahmin ediliyor. Paris İklim Anlaşması ile yoksul ülkelere yenilenebilir enerjiye geçiş yapmaları ve iklim değişikliğine adapte olabilmeleri için zengin ülkeler tarafından yardım sağlanması planlanıyor.

BM (Birleşmiş Milletler) uzmanlarına göre, küresel sıcaklık artışında 1,5 derece hedefinin yerine getirilmesiyle birlikte küçük ada devletleri sular altında kalmayacak. Böylece milyonlarca kişinin olumsuz hava şartlarından etkilenmesinin önüne geçilecek. Öte yandan, yaz aylarında Kuzey Kutbu'nda yer alan buzların erimesi sınırlı olacak.