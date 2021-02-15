ABD'den Gara mesajı: "Doğruysa kınıyoruz"

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde yer alan bazı bölgelerde varlığını devam ettirdiği biliniyor. Söz konusu terör örgütü, varlığını devam ettirdiği bölgelerde yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmayı sürdürüyor. MSB (Millî Savunma Bakanlığı), PKK'lı teröristlerin büyük bir saldırıya hazırlandığına dikkat çekerek, söz konusu teröristlerin etkisiz duruma getirilmesi, Türk milletine ve güvenlik personeline yönelik muhtemel saldırıların önüne geçilmesi ve sınırlarda güvenliğin tesis edilmesi için Pençe Kartal-2 Harekatı’nın 10 Şubat 2021'de başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, meşru müdafaa hakkı doğrultusunda söz konusu operasyonun başlatıldığını duyurdu.

53 terörist öldürüldü

MSB (Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Gara bölgesinde paramotorla kaçma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisizleştirildi. Böylece Gara bölgesinde şu ana kadar etkisizleştirilen PKK'lı terörist sayısı 53'e yükseldi

13 Türk vatandaşı şehit edilmişti

Milli Savunma Bakanı Akar, dün yaptığı açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir mağarada arama yapıldığını ve söz konusu arama sırasında 13 Türk vatandaşına ait naaşların bulunduğunu duyurmuştu. Bakan Akar, silahı olmayan masum Türk vatandaşlarından 12'sinin başlarından, birinin ise omzundan vurulduğunu belirterek, PKK terör örgütünün kalleşliğinin yeniden görüldüğünü söylemişti. Akar, sağ olarak ele geçirilen teröristler tarafından verilen bilgiler doğrultusunda, mağaraya yönelik harekâtın başlatılması üzerine söz konusu Türk vatandaşlarının sözde mağara sorumlusu olan PKK'lı terörist tarafından şehit edildiğini duyurmuştu.

Türk vatandaşlarını şehit eden hain PKK'lı teröristlerin hepsinin etkisizleştirildiğini kaydeden Akar, operasyonların sona erdiğini ifade etmişti. Akar, hava unsurları ile kara unsurlarının üslerine ve kışlalarına güven içerisinde geri döndüğüne dikkat çekerek, şehit olan Türk vatandaşlarına ilişkin adli işlemlerin başlatıldığını ifade etmişti. Oldukça kritik bir harekât gerçekleştirildiğini belirten Akar, zorlu iklim ve arazi şartları altında düzenlenen harekât kapsamında Gara bölgesinde barınan, tekrar yapılanma girişiminde bulunan ve Türkiye'nin sınırlarına, Türk milletine ve güvenlik personeline yönelik saldırı hazırlığı yapan unsurların çoğunluğunun etkisizleştirildiğini belirtmişti.

ABD'den açıklama geldi

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nde Türk vatandaşlarının öldürülmesi nedeniyle üzüntü duyulduğu kaydedildi. Söz konusu açıklamada, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki Türkiye'nin yanında olunduğu belirtilerek, çıkan son çatışmada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi. Açıklamada, PKK terör örgütü tarafından Türk vatandaşlarının şehit edildiğine yönelik haberin "doğru" olması halinde söz konusu eylemin şiddetli bir şekilde kınandığı ifade edildi.

Gara'ya yönelik operasyonlar neden önemli?

PKK terör örgütü, Gara bölgesini Sincar ve Kandil'in alternatifi olarak görüyor. PKK terör örgütünün Gara bölgesinde oluşturduğu ve lojistik kampı, siyasi eğitim kampı ile sağlık birimlerinin bulunduğu iki üs, Türk askerleri tarafından düzenlenen operasyonların hedefi oldu. Gara bölgesinde öncelikle yüzde 75'lik bir kontrolün elde edilmesi hedefleniyor. Daha sonra Gara-Kanireş hattında ise operasyonel bir sürecin başlatılması bekleniyor. TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından düzenlenen operasyonlar ile Sincar ve Kandil arasındaki bağın kopacağı kaydediliyor. Türk askerleri, Gara bölgesinde yer alan Sidari, Muselela, Şkeftiyan, Nirani ve Bilindbazi kamplarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Sincar'a yönelik muhtemel bir operasyon için uygun şartların hazırlanması hedefleniyor. Bu nedenle Gara'ya yönelik operasyonlar önem arz ediyor.