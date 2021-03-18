ABD'den beklenen Gergerlioğlu açıklaması!

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği dün düşürülmüştü. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, hem Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine hem de parti hakkında açılan kapatılma davasına ilişkin beklenen bir açıklamada bulundu.

"Demokrasinin altı oyuluyor"

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılmasına dair sürecin sıkı bir şekilde takip edildiğini aktaran Price, Türk seçmenlerin iradesinin haksızca yok sayıldığını iddia etti.

"İfade hürriyetine saygı gösterilmeli"

Price, Türkiye'de demokrasinin altının oyulduğunu ileri sürerek, anayasada bulunan güvencelere ve ifade hürriyetine Türk hükümeti tarafından saygılı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda dün okunan kararla birlikte Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gerçekleşen tartışmalardan sonra oturuma ara verilmişti. Gergerlioğlu, "milletin vekili" olduğunu belirterek, bu kararın tümüyle hukuk dışı olduğunu ileri sürmüştü. Genel Kurul'dan ayrılmayacağını ifade eden Gergerlioğlu, 90 bin vatandaşın oyu ile TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) geldiğini söylemişti. Gergerlioğlu, prosedür olarak milletvekilliğinin düşürüldüğünün söylendiğini aktarmıştı.

AYM (Anayasa Mahkemesi) tarafından verilecek olan kararın beklenmesi gerektiğini ifade eden Gergerlioğlu, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun geri döndüğünü hatırlatmıştı. Gergerlioğlu, kendisinin de kesinlikle geri döneceğini belirterek, buna rağmen milletvekilliğinin düşürüldüğünü söylemişti. Türkiye'de yapılan bütün hukuksuz eylemleri, ihlâlleri ve çıplak aramaları iktidarın yüzüne açık bir şekilde vurduğunu iddia eden Gergerlioğlu'nun bu açıklamalarına muhalefet partilerinden destek gelmişti.

PKK ve FETÖ propagandası yapmıştı

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabı aracılığıyla PKK terör örgütü ile FETÖ'nün propagandasını yapmıştı. FETÖ'nün ortaya attığı "çıplak arama" iddialarını sürekli olarak gündeme getirmeye başlayan Gergerlioğlu, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği şiddet içerikli eylemleri teşvik etme amaçlı paylaşımlar yapmıştı. Gergerlioğlu, Türk bayrağı ile PKK terör örgütüne ait paçavranın yan yana olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. PKK terör örgütünün "devlet tarafından adım atılması halinde barışın bir ay içerisinde sağlanacağına" yönelik söylemlerini paylaşan Gergerlioğlu, bu çağrının kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

Gergerlioğlu hakkında "PKK terör örgütünün ağzından verilen bir haberin linkini paylaştığı" için tahkikat başlatılmış ve söz konusu isim terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 2 sene 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından da bu ceza onanmıştı.