ABD'den "Askerlerimizi Afganistan'dan çekmeyebiliriz" açıklaması!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Afganistan'da bulunan askerlerine ilişkin flaş bir açıklama yapıldı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Kirby, Taliban ile 2020 senesinin Şubat ayında imzalanan anlaşmayı değerlendirdiklerini ifade ederek, Taliban'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydetti. Anlaşmaya göre ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerlerinin Mayıs ayında tamamen Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini belirten Kirby, bunun "çözüm" için önemli olduğuna dikkat çekti.

"Halka yönelik saldırıları durdurmaları gerekiyor"

Kirby, Taliban'ın Afganistan'da yaşayan insanlara ve söz konusu ülkede bulunan güvenlik güçlerine karşı saldırılara son vermemesi ve terör ile ilişkisini koparmaması durumunda müzakere temelinde bir çözüm sağlamanın güç olacağını ifade etti.

"Tamamen Taliban'a bağlı"

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Mayıs ayında Afganistan'da bulunan askerlerini tümüyle çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, bu kararın Afganistan'daki güvenlik gereksinimine ve güvenlik konusunda verilen sözlerin uygulanıp uygulanmamasına bağlı olacağını aktardı.

Kirby, Afganistan'da bulunan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerlerinin tümüyle çekilmesine ilişkin bir takvim açıklayamayacağına dikkat çekerek, Taliban'ın verdiği sözleri yerine getirmemesi durumunda anlaşmanın diğer taraflarının da verdiği sözleri uygulamasının doğru bir yöntem olmayacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), 11 Eylül 2001 saldırısının ardından Afganistan'ı işgal etmişti. Taliban'ın ülkedeki yönetimi, işgalin ardından sona ermişti. Fakat 2018 senesinden itibaren Taliban, ülkenin büyük bir bölümünde faaliyet göstermeye başlamıştı. Afganistan'da yaşanan çatışmalar sırasında 2 bin 400'ü aşkın ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askeri hayatını kaybetmişti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Taliban arasında 2019 senesinde görüşmeler başlamıştı. Katar'ın başkenti Doha'da ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde güvenlik anlaşmasına imza atılmıştı. 12 bin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askeri Mart ayında Afganistan'dan aşamalı olarak çekilmeye başlamıştı.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile NATO'daki (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiklerinin Afganistan'da bulunan diğer askerlerini de 14 ay içerisinde çekmesine yönelik karar alınmıştı. Fakat bunun için Taliban'ın verdiği sözleri yerine getirmesi şart koşulmuştu. Güvenlik anlaşmasına göre Taliban, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) terör örgütü olarak kabul ettiği El Kaide gibi örgütlerin Afganistan'da faaliyet göstermesinin önüne geçecekti. Söz konusu anlaşmaya göre, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) 15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'da bulunan askerlerinin sayısını 2 bin 500'e düşürecek, Mayıs 2021'de ise söz konusu ülkeden tümüyle çekilecekti. Trump, başkanlık koltuğunu bırakmadan önce Afganistan'da bulunan askerlerin sayısının 2 bin 500'e düşürülmesini istemişti.

Biden: Savaşı bitirmek istiyorum!

Ülkenin yeni başkanı Biden, Afganistan'da yaşanan savaşı bitirmeyi hedeflediğini söylemişti. Biden, Afganistan'da ufak bir "terör ile mücadele gücü" kalabileceğini ifade etmişti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Afganistan'da bulunan askerlerini tümüyle çekmemesi durumunda Taliban, yabancı askerlere karşı saldırıları tekrar başlatabileceğini kaydetmişti. Taliban, Mayıs ayından sonra ülkede bir asker kalması durumunda bile saldırı düzenleyeceğine ilişkin tehditler savurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 08:51