ABD, Dedeağaç'a 1.800 askeri araç yığıyor!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'ni kontrol edebilmek amacıyla Yunanistan üzerinde çeşitli planlara sahip. Söz konusu ülke, Yunanistan'ı bir askerî üs haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Washington yönetimi, Yunanistan'da bulunan 4 tane askerî üssü genişletmeye yönelik bir karar vermişti. Öte yandan, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) güçlerine Dedeağaç bölgesinde deniz gücü verilmişti.

Tatbikatta kullanılacaklar

Yunan basınında yer alan haberlerde, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Dedeağaç bölgesine 1.800 askerî aracı yığmak üzere hazırlık yaptığı ifade edildi. Yunanistan'da bulunan bölgenin, Türkiye sınırına 20 kilometrelik bir uzaklıkta yer aldığı biliniyor. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusuna ait olan Apacheler bugün Dedeağaç bölgesine ortak tatbikat için gelecek. Söz konusu Apacheler dâhil olmak üzere 145 tane helikopter ile çok sayıda askerî araç, "Defender Europe 2021" isimli tatbikatta yer alacak.

Kargo gemisiyle limana getirilecekler

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusuna ait olan askerî helikopterler, Dedeağaç Limanı'na kargo gemisi Endurance ile getirilecek. Söz konusu helikopterlerin, Yunanistan'a ait helikopterle beraber İskeçe Kayalar'da eğitim tatbikatı yapacağı bildirildi. 110 tane Black Hawks helikopteri, 10 tane Chinook ağır nakliye helikopteri, 25 tane Apache tipi saldırı helikopteri ve ilk defa 1.800'ü aşkın askerî aracın bölgeye geldiği ifade edildi.

O tarihe denk geliyor!

Osmanlı Devleti döneminde çıkan Yunan isyanının 200'üncü yıldönümünde Dedeağaç bölgesinde tatbikat yapılacak olması dikkat çekti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Atina Büyükelçisi, Yunan ordusunun kapasitesini genişletmeyi hedeflediklerini söylemişti.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) yönetiminin, Yunanistan ile imzalanması beklenen savunma anlaşması kapsamında söz konusu ülkede bulunan çok sayıda askerî tesise ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerlerinin yerleştirilmesini ve söz konusu anlaşmanın beş senede bir olacak şekilde güncellenmesini hedeflediği aktarıldı. Bu şekilde ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) askerî varlığını artırmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Deniz üssü verilmişti

Dedeağaç bölgesinde ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) geçen sene deniz üssü verilmişti. Söz konusu bölgeye Skorsky helikopterlerin indirildiği görülmüştü. Ayrıca, mühimmat ve askerî araçlar da Dedeağaç bölgesine indirilmişti. Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, söz konusu askerî üssün açılış törenine Yunan 12'nci Mekanize Piyade Tümeni'nin komutanı ve ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Atina Büyükelçisi Pyatt ile birlikte katılım göstermişti.

Çanakkale ve İstanbul Boğazı'na alternatif!

Yunanistan basını, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dedeağaç bölgesine yönelik yatırımlarla Çanakkale ve İstanbul Boğazı'na alternatif yaratmayı hedeflediğini iddia etmişti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Dedeağaç Limanı'nı Kafkaslar ve Karadeniz ile bağlantı kurmak üzere kullanmayı düşündüğü ifade edilmişti. Söz konusu hedeflere ulaşılması durumunda Dedeağaç bölgesinde askerî nakliyat ile deniz taşımacılığının farklı bir döneme geçeceğine dikkat çekilmişti.

Girit Adası da var

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Girit Adası'na da askerî yığınak yapıyor. USS Hershel Woody Williams isimli geminin, Suda Körfezi'nde yer alan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerî üssüne demirlediği bildirildi. Eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Pompeo, söz konusu geminin Girit Adası'nda kalıcı olduğunu ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 11:28