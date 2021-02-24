ABD'de yeni Floyd vakası: 5 dakika boyunca boynuna bastırdı!

Olay, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) California eyaletine bağlı Antioch bölgesinde meydana geldi. 23 Aralık 2020 tarihinde aile içi tartışma yaşanan eve polis ekipleri geldi. Söz konusu ekipler, anlayıp dinlemeden 30 yaşında olduğu öğrenilen Angelo Quinto'yu yere yatırdı. Söz konusu adamın boynuna 5 dakika boyunca bastırıldığı öğrenildi. Quinto'nun üç gün sonra yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Polis sorumlu tutuldu

Aile avukatlarına göre, Quinto'nun paranoya, depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıkları vardı. Söz konusu avukatlar, Quinto'nun polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Olay nasıl oldu?

23 Aralık 2020 tarihinde Isabella Collins, Quinto tarafından annesine zarar verileceğini düşündüğü için polis ekiplerine ihbarda bulundu. O sırada anne, 30 yaşındaki oğlu Quinto'yu sakinleştirebildi. Fakat polis ekipleri ne yaşandığını bile sormadan genç adamı zorla yere yatırdı. Quinto'nun boynuna 5 dakika boyunca bastırıldığı bildirildi. Bunun üzerine bilinç kaybı yaşayan Quinto hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Söz konusu adam, üç gün sonra yaşamını yitirdi.

Quinto'nun kız kardeşi tarafından çekilen görüntülerde, genç adamın hareketsiz bir şekilde yerde uzandığı ve ambulansa götürülürken yüzünün kanlar içerisinde kaldığı fark edildi. Sağlık personeli tarafından Quinto'ya kalp masajı uygulandığı görüldü.

"Hala açıklama yapılmadı"

Aile avukatları, polis ekipleri tarafından iki aya yakın bir zamandır basın açıklamasında bulunulmadığını söyledi. Contra Costa İlçe Şerif Ofisi, genç adamın ölüm nedeninin kesin olmadığını belirterek, İlçe Bölge Savcılığı'nın meseleyi araştırdığını kaydetti.

George Floyd olayı akıllara geldi

Bu olay polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'u hatırlattı. Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde George Floyd, sahte para kullanarak alışveriş yapmaya çalışmış, bu nedenle gözaltına alınmak istenmişti. 46 yaşındaki Floyd, polis memurlarından biri tarafından önce yere yatırılmış ve kelepçelenmiş, daha sonra da uzun süre boyunca boynuna bastırıldığı görülmüştü.

Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi üzerine geniş çaplı protesto gösterileri başlamıştı. Floyd'un boynuna diziyle bastıran Derek Chauvin, diğer polis memurlarıyla beraber görevden alınmıştı. 44 yaşında olduğu belirtilen Chauvin daha sonra da tutuklanmıştı. Floyd'un olay esnasında nefes alamadığını söylemesine rağmen polis memurunun bu eylemine devam etmesi tepkilere neden olmuştu. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) ırkçılık tartışmaları yeniden alevlenmişti.