ABD'de ulusal terörizm uyarısı! Aşırılık yanlıları saldırı düzenleyebilir

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) iç terör alarmı veriliyor. 6 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen Kongre baskının yarattığı endişe ortamı hala sürüyor. Ulusal Terörizm Danışma Sistemi tarafından halk arasındaki endişeyi artıracak bir uyarı yapıldı. Söz konusu uyarıda, Biden yönetimine karşı olan aşırılık yanlıları tarafından düzenlenebilecek olan saldırılara işaret edildi. Söz konusu kişilerin şiddet eylemlerini teşvik etmek ya da şiddet eylemleri gerçekleştirmek üzere hamlede bulunabileceği ifade edildi.

"Herhangi bir saldırı planı yok"

Konuya ilişkin herhangi bir delil ya da saldırı planının bulunmadığına dikkat çekilen uyarıda, aşırılıkçıların başkanlık seçimlerinin yanı sıra koronavirüs kısıtlamaları ve polis şiddeti gibi konularda harekete geçebileceği kaydedildi.

"Bu uyarı daha önce yapılmalıydı"

Amerikan basını, daha önce bu tarz bir uyarının 2020 senesinin Ocak ayında yapıldığını hatırlattı. Söz konusu uyarının İran tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel bir siber saldırı hakkında olduğu anımsatıldı. Amerikan basını, ulusal terörizm uyarısının 6 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen Kongre baskınından önce yayımlanmış olması gerektiğini ifade etti. Ulusal Terörizm Danışma Sistemi, söz konusu uyarının 2020 senesinin Aralık ayının sonlarına doğru yayımlanmış olması gerektiğini belirtti.

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) polis şiddeti nedeniyle süregelen gerginlik başkanlık seçimlerinin ardından zirve yapmıştı. Trump, başkanlık seçimlerini Biden'a karşı kaybetmesinin ardından yargıya gideceğini söylemiş, söz konusu seçimlere hile karıştığını birçok kez dile getirmişti. Trump, 6 Ocak 2020 tarihinde Washington'da bir miting gerçekleştirmiş, söz konusu mitingin sonunda destekçilerini Kongre binasına yürümeleri için teşvik etmişti. Trump'ın "Sesinizi duyurun." şeklinde çağrısının ardından destekçileri Kongre binasının önünde toplanmıştı.

5 kişi ölmüştü

Gösteri bir anda şiddet eylemlerine dönüşmüş, Kongre binasının camları ve kapıları kırılmıştı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması üzerine Trump destekçileri Kongre binasına girmiş ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisini dağıtmışlardı. Hatta Pelosi'nin kürsüsünü bile çalan olmuştu. Yaşanan arbede sırasında 4 protestocu yaşamını yitirmişti. Hava Kuvvetleri'nde çalıştığı öğrenilen bir protestocunun göğsünden vurulduğu görülmüştü. Arbede sırasında başına darbe alan bir polis memuru da hayatını kaybetmişti. Biden, Kongre baskınını "başkaldırı" olarak adlandırmıştı. Ülkenin yeni başkanı, baskında yer alan kişilerin terörist olduğunu söylemişti.

Trump azledilecek mi?

Kongre baskınından sorumlu tutulan Trump'a "isyana teşvik" suçlaması yöneltilmiş ve hakkındaki azil maddesi Temsilciler Meclisi'nde onaylanmıştı. Trump'ın yargılaması Senato tarafından gerçekleştirilecek. Trump'ın azledilmesi için 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor. Senato'da Cumhuriyetçiler 50 sandalyeye ve Demokratlar da 50 sandalyeye sahip. Yani Cumhuriyetçi 17 senatörün Trump'ın azline yönelik oy vermesi gerekiyor. Bu da oldukça zor bir ihtimal. Biden da böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade ediyor.