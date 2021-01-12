ABD'de ortalık karışacak! FBI'dan silahlı protesto uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerini kaybeden ve söz konusu seçimleri kaybeden Donald Trump, Washington'da düzenlediği mitingde destekçilerini kongre binasına yürümeye teşvik etmiş, kısa bir süre sonra kongre binasını basan protestocular camları ve kapıları indirerek içeri girmişti. Güvenlik güçleri ile yaşanan arbede sırasında Hava Kuvvetleri'nde çalıştığı öğrenilen bir kadın göğsünden vurularak öldürülmüştü. Daha sonra iki kadın ve bir erkek protestocunun hastanede yaşamını yitirdiği öğrenilmişti. Kafasına darbe alan bir polis memurunun da öldüğü ifade edilmişti. Söz konusu baskını "başkaldırı" olarak nitelendiren Biden, baskında yer alan kişileri de "terörist" olarak nitelendirmişti.

FBI'dan kritik uyarı

Kongre baskınının ardından suların hala durulmadığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için kritik bir uyarıda bulunuldu. FBI tarafından çıkarılan bültene göre; Joe Biden'ın 20 Ocak günü gerçekleştireceği yemin töreninden önce 50 eyalette bulunan kongre binalarında silahlı protesto gösterilerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Söz konusu bültende, 16 Ocak günü ile 20 Ocak günü arasında 50 eyalette bulunan kongre binalarında silahlı protesto gösterilerinin düzenlenebileceği ifade edildi. Aynı zamanda, 17 Ocak günü ile 20 Ocak günü arasında Washington'da bulunan kongre binasında da silahlı protesto gösterilerinin düzenlenebileceği bildirildi.

Sokaklarda protesto gösterileri devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sokaklarında protesto gösterilerinin devam ettiği görülüyor. Son olarak Donald Trump karşıtı olan ve işgal eylemleri gerçekleştiren Antifa Grubu'nun meydanlardaki yerini aldığı görüldü. New York'ta protesto yürüyüşü yapan Antifa Grubu'nun siyah üniforma tarzı kıyafetler giydikleri görüldü. Söz konusu grubun Times Square gibi popüler meydanlarda bir araya geldiği fark edildi. Bu nedenle ciddi güvenlik önlemleri tedbirleri alındı. New York'ta aynı zamanda gerçekleştirilmesi beklenen Proud Boys gösterisinin ise ertelendiği kaydedildi.

Antifa Grubu'nun, Kongre baskınını desteklediği ifade edilen Proud Boys'a karşı söylemlerde bulundukları görüldü. Kendilerini askerî teçhizatlar ile donatan Antifa Grubu üyelerinin askerî düzende yürüdükleri fark edildi. Antifa Grubu'nun polislere karşı sloganlar attıkları da işitildi. Antifa Grubu mensupları, polis ile aşırı sağcılar arasında iş birliği yapıldığını ileri sürdüler.

Aşırı sağcıların hedefi yemin töreni

Aşırı sağcılar, 20 Ocak günü Biden'ın gerçekleştireceği yemin törenini sosyal medya platformlarında hedef almaya başladılar. Sosyal medya hesaplarında yapılan görsellerde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Cumhuriyetçilerin rengi olarak bilinen kırmızıya büründüğü fark edildi.

Terör eylemleri bekleniyor

Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olan McCarthy, ülkede en az 25 tane terörizm davasının başlatıldığını bildirildi. Söz konusu isim, 20 Ocak günü gerçekleştirilecek olan yemin töreninden önce muhtemel terör tehditlerinin mevcut olduğunu ve Savunma Bakanlığı tarafından bu tehditlerin gözden geçirildiğini söyledi. Biden, Kongre'ye baskın düzenleyen protestocuların "terörist" olduğunu ifade etmişti.

Trump azledilebilir

Demokratlar, kongre baskınının ardından Trump'ın görevine daha erken son verilmesi için hamlede bulundu. Trump'ın normal şartlarda 20 Ocak günü görevi Biden'a devredeceği biliniyor. Fakat Demokrat Parti üyeleri, Başkan Yardımcısı Pence'ten Anayasa'nın 25'inci maddesini hayata geçirmesi için tasarı hazırladı. Demokrat Raskin, Trump'ın seçim sonuçlarının değişmesi amacıyla yetkililere baskı yaptığını ve kendisini destekleyen kişileri kongre binasına yürümeye teşvik ettiğini gösteren bir tasarı oluşturdu. Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi, Salı günü düzenlenecek resmi oturumda söz konusu tasarıya oy verileceğini belirtti. Demokratların çoğunlukta olduğu düşünülürse bu tasarının kabul edileceği biliniyor. Meclis'te Trump'ın azledilmesine yönelik karar alınması durumunda, söz konusu isim, iki defa azledilmesine yönelik karar alınan ilk başkan olarak tarihe geçecek.