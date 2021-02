ABD'de Ölümler 500 Bine Dayandı: '102 Yıldır Başımıza Gelen Hiçbir Şeye Benzemiyor'

Koronavirüs salgını dünya genelinde 100 milyondan fazla kişiyi enfekte etmesinin yanı sıra, 2 milyondan fazla can kaybının yaşanmasına neden oldu. Salgının en çok etkilediği ülkeler arasında ise ABD geliyor. Ülkede can kaybı sayısı 500 bine yaklaştı. Güncel verilere göre ABD’de salgın nedeniyle 497 bin 957 kişi öldü. DSÖ verilerine göre ABD’de ölü oranı, 100 bin kişide 148 oldu. Aşılama sürecinin hızlanmasıyla ülkede hastalığa yakalanma oranı azalırken, buna rağmen rakamlar hız kesmiyor. ABD’de son hafta, 500 bine yakın yeni vaka duyurulurken, 13 bin 347 de can kaybı oldu.

‘102 yıldır başımıza gelen hiçbir şeye benzemiyor’

ABD’de insanların yüzde 5’i aşılandı

ABD salgınla boğuşurken, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’den salgınla ilgili bir açıklama geldi. Biden’ın baş tıbbi danışmanı olan Fauci, kovid-19 salgınıyla ilgili “Bu gerçekten korkunç. Tarihe geçen bir şey. 1918’deki salgından beri 102 yıldır başımıza gelen hiçbir şeye benzemiyor. İnsanlar onlarca yıl boyunca bunu konuşacak” dedi. Aşı çalışmalarının hızla devam etmesine karşın önlemlerin devam edeceği sinyalini veren Fauci, “Normalden ne kastedildiğine göre durum değişiyor. Eğer normale dönüşte kasıt, bunların başımıza gelmesinden öncesiyse, bunun ne zaman olacağını tahmin edemem. Ancak son 1 yılda yaşananları düşünürsek, belirli ölçüde bir normalleşmeye ulaşacağımız söylenebilir” dedi.

Son verilere göre ABD’de günde ortalama 1,32 milyon aşı yapılıyor. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne göre şu ana kadar 61 milyon kişi tekz toz aşı oldu ve bu da ülkede nüfusun yüzde 5’ine geliyor. Bununla birlikte ülkedeki ağır kış şartlarının da aşılama konusunda negatif bir etki yarattığı belirtilirken, aşılama ve maske tedbirleri ile koronavirüs tehlikesinin minimum seviyeye getirileceği ifade edildi.