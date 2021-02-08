ABD'de koronavirüs böyle unutuldu! Yüzlerce kişi Super Bowl'a katıldı

Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk maçı Super Bowl, geçmiş senelerde olduğu gibi 2021 senesinde de muhteşem bir etkinlikle başladı. Super Bowl'un açılışında çok sayıda sanatçının yer aldığı fark edildi. Super Bowl, Florida eyaletinde bulunan Raymond James Stadium'da gerçekleştirildi.

Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği organizasyonda pandemi tedbirlerinin tamamen yok sayıldığı görüldü. İnsanların genel olarak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri fark edildi. Koltuklardan bazılarına maket seyirci yerleştirildiği de görüldü.

Super Bowl'u kim kazandı?

Super Bowl'un bu seneki kazananı Tampa Bay Buccaneers oldu. Söz konusu takım, 2020 senesinin şampiyonu olan Kansas City Chiefs'i yendi. Bu sene normal sezonda hücum bakımından iyi olan Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers karşısında sayı üretmede oldukça güçlük çekti.

Tampa Bay Buccaneers, mücadelenin ilk çeyreğinde 7-3'lük bir skor elde etti. Maçta kontrolü iyice sağlayan Tampa Bay Buccaneers, ilk yarıda 21-6'lık üstünlük sağladı. Kansas City Chiefs, mücadelenin ikinci yarısında atağa geçip skoru 21-9 yaptı ancak sonuç pek de değişmedi. Tampa Bay Buccaneers, ilk olarak skoru 28-9'a getirdi. Daha sonra Kansas City Chiefs karşısında 31-9'luk bir üstünlük sağlayan Tampa Bay Buccaneers, Super Bowl'un bu seneki kazananı oldu.

Brady yine başardı

Tampa Bay Buccaneers takımında oyun kurucu olan Brady, yedinci kez Super Bowl'da zafer kazanmış oldu. Brady, önceden New England Patriots ile Super Bowl'da yirmi sene içerisinde 6 tane galibiyet elde etmiş, 3 tane de yenilgi almıştı. Beş kez "En Değerli Oyuncu" ödülünü alan Brady, Kansas City Chiefs karşısında elde edilen zafere ilişkin açıklamada bulundu. Brady takımda yer alan diğer oyuncularla gurur duyduğunu ifade etti. Takımın kendisine güvendiğini aktaran Brady, galibiyeti zaten beklediğini söyledi. Tampa Bay Buccaneers Baş antrenörü Arians da takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Peki koronavirüs önlemlerinin yok sayıldığı ülkede koronavirüs bilançosu nasıl?

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) şu ana kadar 27 milyon 611 bin 403 vaka tespit edildi. Söz konusu ülkede şimdiye dek 474 bin 933 kişi koronavirüsten öldü. Biden yönetimi son dönemde koronavirüsle mücadeleye yoğunlaşmış durumda. Yeni yönetim tüm vatandaşların maske takmasını talep etmişti. Bütün federal binalarda sosyal mesafenin yanı sıra maske zorunluluğu da getirilmişti. Biden, göreve geldiği gün itibarıyla 100 gün içerisinde 100 milyon kişinin aşılanmasını istediğini söylemişti. DSÖ'ye (Dünya Sağlık Örgütü) tekrar katılmak için talimat veren Biden, otobüs, uçak veya trenle yapılan eyaletler arası seyahatlerde de maske zorunluluğu getirmişti. Biden, yurt dışından gelen herkesin negatif sonuçlanmış test sonucu ibraz etmesi gerektiğini ifade ederek, ülkeye gelen herkesin karantina altına alınacağını dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 07:59