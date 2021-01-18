ABD'de Donmuş Mağara Adamı Bulundu!

Amerika Birleşik Devletlerin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Donmuş adamı gören halk korku ve tedirginliğe kapıldı.

ABD'de Donmuş Mağara Adamı Bulundu!

Akıllara durgunluk veren olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşandı. Karların içinde buz küpünün içinde donmuş bir halde gizemli bir yapı bulundu.

 Minnesota eyaletinde bulunan bir parkta yaşanan olayda çevre halk, buz küpünün içinde doğmuş bir mağara adamı gördü, bu durum halkı hem korkutup hem de tedirgin hale getirdi. Çok geçmeden ABD'nin Minnesota eyaletinde donmuş mağara adamı söylentisi çığ gibi büyüdü ve buz  kalıbının içindeki adam ile ilgili farklı farklı söylentiler çıkmaya başladı.  Yaşanılan şaşkınlık ve tedirginliğin ardından olayın perde arkası bir süre sonra ortaya çıktı.

  Minneapolis şehrindeki bir parkta yaşanan bu olayda  donmuş buz bloğunda bir mağara adamı görüldü, şaşkınlık veren monolit parkı ziyaret eden kişiler tarafından oldukça ilgi gördü. Oldukça gerçekçi bir şekilde yapılmış olan ‘’ Buz Adam’’  heykeli,  Amerika'daki Theodore With parkta bulunuyor. Buza benzeyen bir plastikle kaplı olduğu ve  Zug Zug  isimli bir mağara adamını tasvir etmekte.

 Mağara adamı heykelini hayata geçiren Zach Schumack  ise bu fikri,  tek seferlik bir pazarlama etkinliğini çıktıktan sonra ortaya çıkardı.  Sanatçı Fox 9  kanalına şunları  iletti,  her gün garajına girdiğinde bu heykelin ona baktığını ve bu sanat eserinin orada öylece oturması çok utanç verici bir şey olduğunu,  iletti.

 Sanatçı aynı zamanda açıklamasına  şunları ekledi,  insanların ilgisini çekmesini seviyorum çünkü televizyonlarından ve bilgisayar ekranlarının uzaklaşmasını sağlıyor, şeklinde konuşmasını bitirdi. Buz mağara adam heykeli  ilk başta park departmandan izin almadan,  parka gelen insanlara bir şaka yapma mahiyetinde dikildi.  Ancak  bir süre sonra bu heykeli gören halk önce tedirgin oldu ama sonrasına gerçeği öğrendiklerinde ise bu heykel ile selfie çekinerek, bu olayın hafızalara kazanmasını ve unutulmamasını tercih etti. Buz kaplı mağaradan heykeli ise geçen sene Kasım ayında metalik monolit yapıya benzetildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 16:30
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