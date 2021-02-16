ABD Büyükelçisi Satterfield'a Gara delilleri tek tek gösterildi!

Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 12 Türk vatandaşı başından, 1 Türk vatandaşı ise omzundan vurularak şehit edilmişti. Bunun üzerine ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin skandal bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiği "doğruysa" kınandığı ifade edilmişti.

"PKK terör örgütünün katliamına karşı sessiz kalıyorlar"

Bunun üzerin Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından sert tepki gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör ile mücadelesini devam ettireceğini belirterek, PKK'lı teröristlerin bir kez daha alçaklığını gösterdiğini dile getirmişti. Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşının kanının yerde bırakılmadığını kaydeden Çavuşoğlu, PKK'lı teröristlerin temizleneceğini ifade etmişti. Çavuşoğlu, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) işaret ederek, terör ile sözde mücadele ettiğini belirten ülkelerin PKK terör örgütünün Gara bölgesindeki katliamına karşı sessiz kaldıklarını veya "doğruysa" şeklindeki ifadelerle bu katliamı da geçiştirme çabası içerisinde olduklarını söylemişti.

Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Yaşanan gerilimin ardından ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Ankara Büyükelçisi Satterfield'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Gara açıklamasına en güçlü biçimde tepki gösterildiği ifade edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Satterfield daha sonra da Millî Savunma Bakanlığına davet edildi. Satterfield'a ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Gara açıklaması nedeniyle tepki gösterildiği öğrenildi. Burada büyükelçiye 13 Türk vatandaşının PKK terör örgütünce şehit edildiğine ilişkin bütün kanıtlar tek tek gösterildi. Satterfield'a Adli tıp raporlarının yanı sıra fotoğraflar da gösterildi.

"Sorumlunun PKK terör örgütü olduğunu doğruladı"

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gara bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekâtı esnasında şehit olan Türk askerleri ve söz konusu harekât esnasında PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 Türk vatandaşı için Satterfield tarafından taziyelerin iletildiği kaydedildi. Söz konusu açıklamada, "Satterfield, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinin sorumlusunun PKK terör örgütü olduğunu doğruladı." denildi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın "evlere şenlik" olduğunu ifade etmişti. Söz konusu ülkenin PKK/YPG'ye destek verdiğini belirten Erdoğan, bunun en başından beri farkında olunduğunu söylemişti. Erdoğan, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından Irak'ın kuzeyine çok sayıda tank getirildiğini ve tırların içerisinde binlerce mühimmatın taşındığını ifade ederek, söz konusu mühimmatların da PKK'lı teröristlere verildiğini aktarmıştı. PKK'lı teröristlerin de bu mühimmatları kullanarak Türk askerlerine saldırdığını kaydeden Erdoğan, NATO'da (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) beraber olunacaksa ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Türkiye'ye samimi davranması gerektiğini belirtmişti. Erdoğan, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) Türkiye'nin yanında olması için çağrıda bulunmuştu.