AB'ye flaş çağrı: BAE ve Suudi Arabistan'a silah satışını durdurun!

Avrupa Parlamentosu'ndan AB'ye (Avrupa Birliği) flaş bir çağrı geldi. BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaşanan iç savaş kapsamında insan haklarına aykırı davrandıklarını belirten Avrupa Parlamentosu, söz konusu ülkelere yönelik silah satışının yasaklanmasını talep etti. Avrupa Parlamentosu'nda Yemen'deki mevcut siyasi durum ve insani duruma ilişkin karar tasarısı kabul edildi. Söz konusu tasarıda, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona yönelik silah satışının durdurulmasına dair çağrının önceden de gerçekleştirildiği anımsatıldı.

"Ortak anlayışa aykırı davranıyorlar"

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen tasarıda, Almanya tarafından Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatının yasaklandığı belirtildi. İtalya tarafından da BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatına yasak getirildiği hatırlatıldı. AB'ye (Avrupa Birliği) üye ülkelerden bazılarının söz konusu silah ihracatı yasağına dâhil olmayı düşündüğü kaydedilen tasarıda, bazı ülkelerin ise silah ihracatını sürdürerek AB (Avrupa Birliği) Konseyi tarafından benimsenen ortak anlayışa aykırı davrandıkları ifade edildi.

"ABD'nin kararından memnunuz"

Tasarıda, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından BAE'ye (Birleşik Arap Emirlikleri) F-35 savaş uçaklarının verilmesine yönelik kararın durdurulmasından ve aynı şekilde Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatına son verilmesinden memnun olunduğuna dikkat çekilerek, AB'den (Avrupa Birliği) aynı tutumun beklendiği kaydedildi.

"Yemen'deki gerginliği artıyorlar"

AB'ye (Avrupa Birliği) üye ülkelerin BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatı ile Yemen'de yaşanan gerginliği artırdıkları vurgulanan tasarıda, insan haklarını ihlâl eden ülkeler karşı gereğinin yapılabilmesi için birlik ülkelerinden sahip oldukları bütün imkânları kullanmaları istendi. Tasarıda, yaptırım rejiminin devreye girmesi için çağrı yapılarak, İranlı şahıs ve kurumlar tarafından Husilere silah gönderilmesine de sert bir şekilde tepki gösterildi.

Ne olmuştu?

AB'ye (Avrupa Birliği) üye ülkeler tarafından Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona yönelik silah ihracatı, Yemen'de yaşanan iç savaştaki insan hakları ihlâlleri nedeniyle önceden de tartışılmıştı. Belçika'dan Suudi Arabistan'a ihraç edilen silahlara Yemen'de yaşanan iç savaşta başvurulduğu tespit edilmişti. Valon'da yer alan FN Herstal isimli şirket tarafından üretilen silahların, söz konusu savaş kapsamında Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerince kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Biden yönetimi anlaşmaları durdurmuştu

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Biden yönetimi, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatı anlaşmalarının durdurulmasını kararlaştırmıştı. Söz konusu adım, Trump yönetimi tarafından iyi ilişkiler kurulan Sünni Arap ülkeleri ile temasa tekrar çekidüzen verme hamlesi olarak görüldü.

Biden yönetimi tarafından durdurulan anlaşmalardan biri ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından BAE'ye (Birleşik Arap Emirlikleri) yönelik 23 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji silah satışlarına dair sözleşme, diğeri ise söz konusu ülke tarafından Suudi Arabistan'a yönelik mühimmat satışı sözleşmesi.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı, yeni yönetimler tarafından her zaman anlaşmaların tekrar incelenebildiğini ve söz konusu anlaşmaların geçici süreyle durdurulabildiğini belirterek, bunun stratejik hedeflerin tespiti bakımından normal bir prosedür olduğu ifade edildi. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında yapılan anlaşmanın önemli bir bölümünü 50 tane "Lockheed Martin F-35 savaş uçağının ihracı" meydana getiriyor. Söz konusu anlaşmaya Raytheon ve General Atomics isimli şirketlerin de dâhil olduğu biliniyor. Bu anlaşmayla beraber BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), F-35 savaş uçaklarını satın alan ilk Arap ülkesi olarak kayıtlara geçecekti.