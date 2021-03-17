AB ülkelerine uyarı: Aşıları saklamak yerine kullanın!

AB (Avrupa Birliği) Komisyonu yetkilisi Stella Kyriakides, koronavirüs ile mücadele konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Kyriakides, bu konuda adeta zamanla yarıştıklarına dikkat çekerek, koronavirüs aşılarının tedarikinde problemler yaşandığını hatırlattı.

"Hepsini kullansınlar"

AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin sahip oldukları koronavirüs aşılarının hepsini kullanmaları gerektiğini belirten Kyriakides, ülkelerden bazılarının satın aldıkları aşıların hepsini kullandıklarını, bazılarının ise söz konusu aşıların yalnızca 50'sin kullandıklarını söyledi.

"Aşılama hızlandırılmalı"

Kyriakides, her bir dozun ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, her bir dozun hassas gruplar, yaşlılar ve sağlık personeli için koruma sağladığını dile getirdi. AB (Avrupa Birliği) ülkelerinden bazılarının ikinci doz için sahip oldukları aşıları sakladıklarını kaydeden Kyriakides, bunun verilerde açık bir şekilde görülebildiğini ifade etti. Kyriakides, aşılama sayılarında farklılıkların bulunduğunu belirterek, aşılama programına kesinlikle hız kazandırılması gerektiğini söyledi. Teslimatların ilerleyen dönemlerde artacağını kaydeden Kyriakides, bu sebeple bütün ülkelerin ellerinde bulunan aşıların hepsini kullanmaları gerektiğini aktardı.

Aşılar kullanılmıyor

AB (Avrupa Birliği) ülkeleri ile birliğe mensup olmayan Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda'ya şimdiye dek 62,3 milyon doz aşı yollandı. Fakat söz konusu koronavirüs aşılarının sadece 48,1 milyon dozu kullanılabildi. Söz konusu aşıların 14,8 milyonunu Oxford-AstraZeneca aşısının oluşturduğu biliniyor. Kan pıhtılaşmasına neden olduğu ileri sürülen Oxford-AstraZeneca aşısının damar tıkanıklığına ve akciğer embolisine yol açtığı söyleniyor.

AB (Avrupa Birliği) ülkelerine 3,6 milyon doz Moderna aşısı, 42,3 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı gönderildi. Az sayıda Rus aşısı Sputnik V ile Çin aşısı CoronaVac aşısı da AB (Avrupa Birliği) ülkeleri tarafından teslim alındı. AB'de (Avrupa Birliği) hala onay verilmeyen Sputnik V aşısı ile CoronaVac aşısının Slovakya ve Macaristan tarafından alındığı ifade ediliyor.

Sadece iki ülke hepsini kullandı

Litvanya ve İtalya, koronavirüs aşılarının hepsini kullanan iki ülke olarak kayıtlara geçti. AB (Avrupa Birliği) birçoğunda koronavirüs aşılarının 4'te 3'lük kısmı kullanılmış durumda. Koronavirüs aşılarını en az kullanan ülkeler ise Lihtenştayn (yüzde 56) ve Lüksemburg (yüzde 58) oldu. 16 Mart 2021 tarihinden itibaren AB (Avrupa Birliği) genelinde aşıların kullanım oranı yüzde 77 oldu.

İtalya Rus aşısı alabilir

AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde koronavirüs aşılarının tedariki konusunda ciddi bir sıkıntı mevcut. Bunun üstüne bir de Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımının geçici süreyle durdurulması sıkıntıları iyice artırdı. Sonuç olarak aşılama programının büyük oranda yavaşladığı fark edildi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu nedenle Sputnik V aşısının kullanımına yeşil ışık yaktı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 11:24