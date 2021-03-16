AB: Türkiye ile mutabakata devam edilmeli!

AB (Avrupa Birliği) içişleri bakanları ile dışişleri bakanları göç meselesine ilişkin gayri resmi bir toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan AB (Avrupa Birliği) yetkilisi Josep Borrell'e 18 Mart 2016'da göç ve sığınmacılara ilişkin Türkiye ile imzalanan mutabakatın yenilenmesine ilişkin düşünceleri soruldu. Borrell, söz konusu mutabakatın geçerliliğini sürdürdüğünü ve uygulanmaya devam edilmesinin şart olduğunu söyledi.

"Daha az kişi yaşamını yitirdi"

2016 senesinde imzalanan mutabakatın göç ve Türkiye ile iş birliği meselesinin temelini oluşturması gerektiğini aktaran Borrell, söz konusu mutabakatın karşılıklı olarak güvene dayandığını ifade etti. Borrell, hem Türkiye'nin hem de AB'nin (Avrupa Birliği) bu konudaki çabalarının devam etmesini talep etti. Mutabakatın çok fazla eleştiri aldığını ancak somut neticelere sahip olduğunu belirten Borrell, öncelikle daha az insanın yaşamını yitirmesini sağladığını dile getirdi.

"Düzensiz geçişler azaldı"

Borrell, mutabakat sonucunda düzensiz sınır geçişlerinin azaldığına dikkat çekerek, Türkiye'de bulunan göçmenlerin ve mültecilerin durumunda iyileşme sağlandığını belirtti. Verilerin belli olduğunu hatırlatan Borrell, Türkiye'de bulunan mülteciler için 6 milyar Euro'ya yakın bir tutarın sözleşmeye başlandığını ifade etti.

"Suriyeliler yardıma muhtaç"

Borrell, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yardım muhtaç olduklarına dikkat çekerek, Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek olan toplantıda AB (Avrupa Birliği) liderlerinin Türkiye ile ilişkileri değerlendireceğini söyledi. Türkiye ile ilişkilerde 2016 senesinde imzalanan mutabakatın baz alınacağını aktaran Borrell, ölümlerin engellenmesi ve Türkiye'nin üstündeki baskının azaltılması için düzensiz göç meselesinin ele alınması gerektiğini ve bunun ortak menfaatlere hizmet ettiğini dile getirdi.

"Yenilenmesi için görüşeceğiz"

Türkiye ile 2016 senesinde imzalanan mutabakatın AB (Avrupa Birliği) kurumları ve ülkeleri arasında değerlendirileceğini kaydeden Borrell, söz konusu mutabakatın yenilenmesi amacıyla Türkiye ile görüşmede bulunulacağını belirtti.

"Mülteciler Avrupa ülkelerine yerleştirilecek"

AB (Avrupa Birliği) yetkilisi Ylva Johansson da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile 2016 senesinde imzalanan mutabakatın geçerli olması gerektiğini kaydederek, Türkiye'de bulunan mültecilerin AB (Avrupa Birliği) ülkelerine yerleştirileceğini dile getirdi.

Buna karşılık olarak da Yunan adalarında bulunan mültecilerin Türkiye tarafından alınacağını duyuran Johansson, koronavirüs sebebiyle durgunluk yaşandığını ama Ağustos ayında AB'nin (Avrupa Birliği) tekrar yerleştirmeler için harekete geçtiğini söyledi.

"İş birliği artırılmalı"

Johansson, Ağustos ayı itibarıyla 3 bine yakın mültecinin AB (Avrupa Birliği) ülkelerine yerleştirildiğini belirterek, Türkiye'nin de Yunan adalarında bulunan mültecileri kabul etmeyi sürdürmesi gerektiğini dile getirdi. Göç ve iltica meselelerinde üçüncü ülkelerle yapılan iş birliğini artırmayı hedeflediklerini aktaran Johansson, bu hedef doğrultusunda farklı araçlara başvurabileceklerini ekledi.