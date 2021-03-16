AB, "Süper Mario" etkisiyle Rus aşısını istiyor!

AB (Avrupa Birliği) ülkeleri, koronavirüs aşılarının tedariki bakımından oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu nedenle söz konusu ülkeler tarafından farklı çözüm önerileri dile getiriliyor. AB (Avrupa Birliği) ülkeleri bir yandan aşı tedariki konusunda problem yaşarken, diğer yandan da kan pıhtılaşmasına yol açtığından şüphelenilen Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici bir süreyle durdurdu. Bunun üzerine AB (Avrupa Birliği) ülkeleri, Sputnik V isimli Rus aşısına yönelmeye başladı.

Slovakya ve Macaristan kullanıyor

AB (Avrupa Birliği) yetkililerinden biri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının üreticisi ile görüşmeyi planladıklarını dile getirdi. Sputnik V aşısı şu anda Slovakya ve Macaristan tarafından kullanılıyor. Çekya da söz konusu aşının kullanılması için girişimlerde bulunuyor.

Tepki çekmeye başladı

İngiltere'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama programına hız kazandırıldı. Söz konusu ülkede bunun üzerine önlemler de esnetildi. Fakat AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde aşılama programın yavaş bir şekilde ilerlemesi, İtalya'nın koronavirüs önlemlerini sıkılaştırarak yeniden tam kapanma uygulaması, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan hastanelerdeki yükün artması ve Almanya'da koronavirüsün üçüncü dalgası için uyarı yapılması tepkilere neden oldu.

4 aşı için izin verildi

AB (Avrupa Birliği), şimdiye dek 6 tane aşı üreticisi ile anlaşma sağladı. 4 aşı için acil kullanım onayı verildiği ama tedarik problemi nedeniyle aşılama programında ciddi bir yavaşlık yaşandığı biliniyor. Söz konusu probleme yönelik çözüm bulunmaya çalışılıyor.

İtalya'da üretilecek

Sputnik V aşısının İtalya'da üretiminin gerçekleştirilmesi için bir anlaşma imzalanmıştı. Bu nedenle söz konusu aşının AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde kullanımının mümkün olup olmayacağına yönelik tartışmalar başladı.

Yüzde 91,6 oranında koruma sağladı

Lancet isimli tıp dergisi, Sputnik V isimli Rus aşısının yüzde 91,6 oranında koruma sağladığını ve ağır koronavirüs vakalarına karşı etkili olduğunu bildirdi. Böylece AB'nin (Avrupa Birliği) de söz konusu aşıya yönelik düşüncelerinde değişim yaşandı. "Süper Mario" lakabıyla anılan İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin tutumuyla da beraber Sputnik V isimli Rus aşısına yönelik olumlu bir tavır sergilenmeye başlandı.

"Daha fazla aşı alınmalı"

Draghi, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'da koronavirüs aşılarına yönelik üretimin ve aşılamanın hızlandırılması gerektiğini dile getirmişti. Söz konusu isim, AB (Avrupa Birliği) tarafından daha fazla aşısının satın alınması gerektiğini de söylemişti.

AB (Avrupa Birliği) tarafından Rusya'ya yönelik yaptırımlara son verilmesi gerektiğini düşünen Draghi yönetimi, şu anda diğer AB (Avrupa Birliği) ülkelerini de Sputnik V aşısına yönlendirmeye çalışıyor.

"Rusya ile iş birliği yapabiliriz"

İtalya Sağlık Bakanı, bir koronavirüs aşısının güvenli olması durumunda o aşının hangi ülkede üretildiğinin bir öneminin kalmadığını belirterek, İtalya'nın Rusya ile bu konuda iş birliği yapmaya hazır durumda olduğunu söyledi.

Almanya da üretmek istiyor

İtalya'nın ardından Almanya'nın Sputnik V aşısının üretimini gerçekleştirmek istediği öğrenildi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, bazı AB (Avrupa Birliği) ülkeleriyle söz konusu aşının üretimine ilişkin görüşmede bulunulduğunu duyurdu.