AB-Rusya ilişkileri iyice gerildi! Borrel: Yaptırım uygulamak zorunda kalacağız!

AB (Avrupa Birliği) ile Rusya arasındaki ilişkiler son dönemde iyice gerilmiş durumda. AB (Avrupa Birliği) yetkilisi Borell, konuya ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı. Rusya'nın AB (Avrupa Birliği) ile diyalog kurma şansından kaçındığına dikkat çeken Borell, söz konusu ülkenin başkenti Moskova'ya geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Borell, Rus muhalif lider Navalny'nin ülkesine döner dönmez tutuklanması ve söz konusu isme destek veren kişilerin gözaltına alınması üzerine ilişkilerin daha da kötüye gittiğini aktardı. Borell, AB (Avrupa Birliği) Zirvesi'nin Mart ayında gerçekleştirileceğini hatırlatarak, söz konusu zirveden önce kötüleşen ilişkileri ele almak istediğini ifade etti.

"Rusya'ya yaptırım getirmek zorunda kalacağız"

Rusya'ya yönelik yaptırım getirmek zorunda kalacaklarını kaydeden Borell, bunun Rusya bakımından da üzücü olduğunu dile getirdi. Borell, AB (Avrupa Birliği) olarak bu durumdan bir netice çıkarmaları ve söz konusu ülkeyle aralarındaki ilişkinin yönünü temkinli bir şekilde ortaya koymaları gerekeceğini ifade ederek, Rus bakan Lavrov ile yaptığı görüşmeye değindi.

"Navalny'nin koşulsuz şekilde serbest bırakılmasını talep ettim"

Rus bakan Lavrov ile yaptığı görüşmenin ana gündem maddesinin temel hak ve özgürlükler olduğuna dikkat çeken Navalny, söz konusu görüşme esnasında Rus muhalif liderin derhal ve şartsız bir şekilde serbest bırakılmasını ve zehirlenmesine ilişkin objektif bir tahkikat yürütülmesini talep ettiğini aktardı. Borell, talepleri nedeniyle görüşmede gerginlik meydana geldiğini belirterek, Avrupalı diplomatların Rusya'dan sınır dışı edilmesine ilişkin karardan bu görüşmenin bitiminde haberdar olduğunu ifade etti.

"Çoğu konuda anlaşma sağlayamadık"

Rusya’nın insan haklarına ilişkin yükümlülüklerine riayet etmesi için çağrıda bulunan Borell, söz konusu ülkeyle "Libya, Suriye, Gürcistan, Ukrayna ve Belarus" gibi çoğu konuda da anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. Borell, Rusya tarafından yapılan jeostratejik tercihler nedeniyle endişelendiğini belirterek, Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşme ve Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamalarla Rusya ile AB'nin (Avrupa Birliği) artık birbirlerine iyice uzak olduklarını fark ettiğini söyledi.

"Demokrasi değerlerini tehdit olarak görüyorlar"

Rusya ile AB (Avrupa Birliği) arasında bulunan bağın gittikçe zayıfladığını ifade eden Borell, söz konusu ülkenin demokrasi değerlerini tehdit olarak nitelendirdiğini dile getirdi. Borell, AB (Avrupa Birliği) tarafından yapılacak tercihlerin içerisinde bulunduğumuz yüzyılda uluslararası güç dinamiklerini ortaya koyacağına dikkat çekerek, ya kamplaşma ve kutuplaşmanın hâkim olduğu ya da iş birliğinin sağlandığı modelleri kullanacaklarını ifade etti.

"Risk alabiliriz"

AB (Avrupa Birliği) dışişleri bakanları tarafından 22 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantı sırasında Rusya'yı da ele alacaklarını belirten Borell, birliğe mensup ülkeler tarafından hamlelere karar verileceğini ve söz konusu hamleler arasında yaptırımların da bulunabileceğini aktardı. Borell, güvenli bir ortam için kararlılıkla davranmaları gerektiğini ifade ederek, bu konuda risk alabileceklerini dile getirdi.

AB'den Rusya'ya yaptırım kararı gelmişti

2020 senesinin Ekim ayında AB (Avrupa Birliği), Rus muhalif lider Navalny'nin uçuş esnasında sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin 6 istihbarat yetkilisine seyahat yasağı getirmiş ve mal varlıklarının dondurulmasına yönelik karar vermişti. Söz konusu yaptırımlara Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü de dâhil edilmişti. AB (Avrupa Birliği) tarafından Rusya'ya 2014 senesinde Kırım'ın yasa dışı şekilde ilhak edilmesi ve söz konusu ülkenin Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle ekonomik yaptırımlar getirmişti.

Öte yandan, Rusya'ya döner dönmez tutuklanan Navalny'nin 3,5 senelik şartlı hapis cezası mahkeme tarafından gerçek cezaya dönüştürülmüştü.