AB'nin gündeminde Frexit var!

Bir sene önce Çin'de patlak verip dünyaya yayılan koronavirüs birçok ülkeyi ağır bir şekilde sarstı. AB (Avrupa Birliği), koronavirüsle mücadelede başarısız bir politika izledi.

Fransa merkezli Le Figaro gazetesinde AB'de (Avrupa Birliği) sonun başlangıcının yaşandığına dair bir makale yayımlandı. Laubernt Herble tarafından kaleme alınan yazıda, AB'nin (Avrupa Birliği) koronavirüsle mücadelede çaresizlik yaşadığı belirtildi. AB'nin (Avrupa Birliği) koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele edemediğine dikkat çekilen yazıda, birliğin bu konudaki çalışmalarının yetersiz olduğu kaydedildi.

"Frexit"

Yazıda, İngiltere gibi Fransa'nın da AB'yi (Avrupa Birliği) terk edebileceği belirtilerek, gerçekleşmesi muhtemel olay için "Frexit" ifadesine yer verildi.

"Hiçbir şey yapmadı"

Koronavirüsün neden olduğu ekonomik problemlerin üstesinden gelme konusunda AB'nin (Avrupa Birliği) başarılı olamadığına işaret edilen yazıda, sağlık ve ekonomi alanında yaşanan krizlere karşı birliğin koruma sağlayamadığı ifade edildi. Yazıda, AB'nin (Avrupa Birliği) ülkeleri koronavirüse karşı korumak adına hiçbir şey yapmadığı belirtilerek, söz konusu birliğin ülkeleri yalnızca felç ettiğine dikkat çekildi.

Le Pen "Frexit" fikrini ortaya atmıştı

Fransa'da 2017 senesinde cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenmişti. Söz konusu seçimlerin ikinci turu Marine Le Pen ile Emmanuel Macron arasında 7 Mayıs 2017'de gerçekleştirilmişti. Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda eski para birimi olan "Frank"a dönebilmek için halk oylaması gerçekleştireceğini söylemişti.

Fransa halkı tarafından gereken kararın verileceğini aktaran Le Pen, dünyada çok fazla likidite bulunduğunu ve Fransa'nın ekonomik bakımdan tekrar toparlanmaya başladığı bir süreçte bankaların paralarını Fransa'dan çekmeyeceğini ifade etmişti. Le Pen, dünya genelinde serbest ticaret politikasından giderek uzaklaşıldığını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda "Frexit" için halk oylaması gerçekleştireceğini aktaran Le Pen, merkez bankası tarafından basılacak olan paralarla kamu harcamalarını gidereceğini söylemişti. Le Pen, ticari bankalar tarafından küçük şirketlere kredi verilmesini sağlayacağını ve bankaların müşterilerden talep edebileceği ücretleri de azaltacağını belirtmişti.

Macron kazanmıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise Macron, yüzde 66,1'lik oy oranı ile kazanmıştı. Le Pen, yüzde 33,9'luk oy oranına sahip olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 12:46