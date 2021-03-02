AB'nin aşı pasaportu uygulaması Türkiye'yi etkileyecek mi?

Koronavirüs aşılarının tedariki hususunda dünya genelinde büyük problemler yaşanırken, AB (Avrupa Birliği) Komisyonu, serbest dolaşımı sağlayabilmek için koronavirüse ilişkin bilgilerin bulunacağı ve "aşı pasaportu" olarak nitelendirilen bir uygulama için Mart ayında yasa teklifi sunmak üzere hazırlık yapıyor. Aşı pasaportu ile ilk olarak AB (Avrupa Birliği) mensubu olan ülkeler arasındaki seyahat yasaklarının yumuşatılması, ardından söz konusu uygulamanın dünya genelinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Aşı pasaportu nedir?

Hürriyet'te yer alan habere göre aşı pasaportu, tüm AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde bulunan aşı sertifikalarının daha gelişmiş hali olacak. Aşı pasaportunda aşı pasosu baz alınacak. Söz konusu paso dijitalleştirilecek. Buraya koronavirüse ilişkin bazı bilgiler yüklenecek. Böylece daha rahat seyahat edilmesine imkân sağlanacak.

Aşı pasaportunda hangi bilgiler olacak?

Aşı pasaportunda kişinin koronavirüs aşısı yaptırıp yaptırmadığına, koronavirüs test sonucuna ve antikor durumuna yer verilecek.

Aşı pasaportu ne zaman hazır olacak?

Aşı pasaportuna ilişkin teknik ve yasak faaliyetlerin minimum 3 ay sürebileceği ifade ediliyor. Aşı pasaportunun, AB (Avrupa Birliği) mensubu ülkelerin sınır kontrol sistemleri ile sağlık sistemlerinde kullanılabilir duruma getirilmesi şart. AB (Avrupa Birliği) mensubu ülkeler ile AP (Avrupa Parlamentosu) tarafından söz konusu uygulamanın onaylanması gerekli. Aşı pasaportu uygulamasının yaz aylarına kadar hazırlanması amaçlanıyor.

AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde koronavirüse karşı aşı yaptırılması mecburi değil. Koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyenler ile söz konusu aşıya erişim sağlayamayan kişilere yönelik ayrımcılıktan kaçınmak amacıyla tek bir bilgi yeterli olmayacak. Aşı pasaportu uygulamasıyla birlikte aşı yaptırmayan kişilerin de diğer kişilerin faydalandığı haklara sahip olacakları tahmin ediliyor.

Dünya genelinde uygulanması mümkün mü?

Aşı pasaportunun ilk olarak AB (Avrupa Birliği) mensubu ülkeler arasında kullanılması düşünülse de ilerleyen dönemde dünya genelinde uygulanması amaçlanıyor. Bunun için DSÖ'nün (Dünya Sağlık Örgütü) harekete geçmesi gerekli olacak.

Türkiye bu uygulamadan etkilenecek mi?

AB (Avrupa Birliği) Komisyonu, aşı pasaportuna ilişkin önerisini henüz tamamlamadı. Aşı pasaportunda bulunan bilgilerin AB (Avrupa Birliği) ülkelerine girişlerde talep edilmesi mümkün olabilir. Fakat koronavirüs aşısı mecburi olmadığı için söz konusu ülkelerde girişlerde yalnızca aşı durumuna bakılması imkânsıza yakın.

CoronaVac aşısı yaptıranlar AB ülkelerine giremeyecek mi?

Böyle bir karar verilmedi. AB (Avrupa Birliği), hangi ülkede hangi aşının yapılacağına karar veremez. Böyle bir yasak olması durumunda ekonomik bakımdan ciddi kayıplar yaşanır.