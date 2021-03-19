AB ile İngiltere arasında aşı savaşı çıktı!

İngiltere'nin AB'den (Avrupa Birliği) ayrılması üzerine söz konusu ülke ile birlik arasındaki ticaret anlaşmaları, bu senenin başlarında yürürlüğe girmişti. Fakat İngiltere ile AB (Avrupa Birliği) arasında Şubat ayında Kuzey İrlanda Protokolü hususunda problemler meydana gelmişti.

Kuzey İrlanda Protokolü'nde AB (Avrupa Birliği) üyesi İrlanda ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrolü yapılmadan malların geçişine ilişkin bir anlaşma yer alıyor. İngiltere, söz konusu anlaşmanın ardından ticaret alanında sınır denetimlerinin yapılmamasına dair geçiş döneminin uzatılmasını istemişti. Avrupa Komisyonu da bu isteği kabul etmemiş, söz konusu ülkenin Brexit anlaşmasına tümüyle riayet etmesi gerektiğini aktarmıştı.

İngiltere ile AB (Avrupa Birliği) arasında yükselen tansiyon, koronavirüs aşılarının tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle iyice arttı. Avrupa Komisyonu, AB (Avrupa Birliği) haricindeki ülkelere koronavirüs aşılarının ihracatının engellenebileceğini söyleyince gerginlik daha da arttı.

İngiltere'de aşılama programı hızlı

İngiltere, AB'den (Avrupa Birliği) en fazla koronavirüs aşısı ithal eden ülke konumunda. Söz konusu ülke, AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin aksine aşılama sürecine hız kazandırarak, yetişkinlerin büyük bir bölümüne yönelik aşılamayı tamamladı. İngiltere, AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin aşı alımını Avrupa Komisyonu'na bıraktı. Böylece söz konusu ülke, aşı tedarikine yönelik süreci hızlı bir şekilde yürütürken, aşılara da hemen onay verdi.

AstraZeneca'nın kullanımı durduruldu

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının yaşlılarda koruma sağlayıp sağlamadığına yönelik incelemeler başlatıldı. Avrupalı politikacıların, söz konusu aşıya yönelik onay sürecini geciktirdiği iddia edildi.

AB (Avrupa Birliği) ülkeleri, Oxford-AstraZeneca aşısının tedarikinde kesintiye gidileceğini kaydederek, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını durdurdu.

"Ayrılmakla doğru bir karar verdik"

İngiltere'de Brexit'i destekleyen kişiler, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından "AB'den (Avrupa Birliği) ayrılmakla doğru bir karar verdik." demeye başladı.

"İhracat yasağı sıkılaştırılabilir"

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, AB'nin (Avrupa Birliği) diğer ülkelere koronavirüs aşılarını yollamayı durdurmak amacıyla ihracat yasağının daha da sıkı bir hale getirilebileceğini ifade etti. Leyen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'den karşılıklılık görmek istediğini belirtti.

"Bilim karşıtı bir kültürleri var"

İngiltere Başbakanı Johnson'ın eski başdanışmanı olan Cummings, AB'nin (Avrupa Birliği) Oxford-AstraZeneca aşısına ilişkin aldığı kararlarla birlikte bilim karşıtı olan bir kültürün nasıl davranabileceğinin açık bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Tam diplomatik statü verilmedi

AB'nin (Avrupa Birliği) Londra'da bulunan elçisine İngiltere tarafından tam diplomatik statü verilmedi. Bunun üzerine İngiltere'nin Brüksel'de bulunan büyükelçisinin de görüşmelere davet edilmemesine yönelik karar verildi. Böylece AB (Avrupa Birliği) ile İngiltere arasındaki ilişkiler her anlamda sarsılmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 10:59